Dev proje için imzalar atıldı: İstanbul Boğazı'ndan demir yolu geçecek

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi (İstanbul North Rail Crossing Project-INRAIL) kapsamında Dünya Bankasından temin edilen 1,67 milyar avroluk finansmana yönelik anlaşma için imzalar atıldı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’ndan edinilen bilgilere göre, söz konusu finansman Dünya Bankası İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylandı. Proje, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yürütülecek.

İki havalimanı demir yolu ile bağlanacak

Sağlanan kredi, Gebze-Sabiha Gökçen Havalimanı-Yavuz Sultan Selim Köprüsü-İstanbul Havalimanı-Halkalı Demir Yolu Hattı’nın inşasında kullanılacak.

Bu hat sayesinde İstanbul Boğazı’na alternatif bir demir yolu bağlantısı oluşturulması hedefleniyor. Aynı zamanda Türkiye’nin ulusal ve kıtalar arası ulaştırma koridorlarındaki rekabet gücünün artırılması ve İstanbul’un küresel aktarma merkezi rolünün güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Toplam finansman 6,75 milyar dolara ulaşacak

Dünya Bankası’nın sağladığı krediye ek olarak, projeye diğer uluslararası finans kuruluşlarından da kaynak sağlanacak. Projenin nihai aşamasında toplam uygun koşullu dış finansmanın yaklaşık 6,75 milyar dolara ulaşması öngörülüyor.

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde.

"Üç stratejik koridor boyunca bağlantıları güçlendirecek"

Dünya Bankası Operasyonlardan Sorumlu Genel Müdürü Anna Bjerde, İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Projesi'nin Türkiye'nin ulaşım sistemi ve ekonomik büyümesi için kalıcı faydalar sağlayacak önemli bir proje olduğunu vurguladı.

Bjerde, projenin etkisinin "dönüştürücü" olacağına dikkati çekerek, İstanbul Boğazı boyunca demir yolu kapasitesini artırarak Türkiye'nin en kritik ulaşım darboğazlarından birine çözüm getirdiğini belirtti.

Anna Bjerde, "Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Türkiye-Avrupa Koridoru olmak üzere üç stratejik koridor boyunca bağlantıyı güçlendirecek. Bu sayede Boğaz'ı geçenler için ulaşım daha hızlı, daha güvenilir ve daha verimli hale gelecek. Bu, sadece Türkiye için değil, bölgesel ve uluslararası ticaret için de önemli" dedi.

Uluslararası işbirliğiyle hayata geçirilen projeye yaklaşık 6,75 milyar dolarlık finansman sağlanmasının beklendiğini kaydeden Bjerde, bunun projeye duyulan güveni yansıttığını ifade etti.

Bjerde, projenin ekonomik etkisinin imalat, tarım ve hizmet sektörlerine kadar uzanarak bölgede refahı artıracağını ve geçim kaynaklarını iyileştireceğini aktardı.

Ne olmuştu?

Proje, Yavuz Sultan Selim Köprüsü üzerinden geçecek 127 kilometrelik elektrikli ve yüksek kapasiteli demir yolu hattının inşasını kapsıyor.