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Ekonomi

İstanbul Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'nin yapımı sürüyor

İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA tarafından yapımı devam eden ve yıl sonunda açılması planlanan Genel Havacılık Terminali'nin içerisinde ünlü markalara ait mağazalar çocuk oyun alanı ve özel suitlerin bulunuyor.

15:04 - 1/06/2024 Cumartesi
DHA
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.
İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor.

Beş bin metrekare terminal alanı ve 40 bin metrekare hangar alanlarının bulunduğu İstanbul Havalimanı Genel Havacılık Terminali yıl sonuna kadar hizmete sunulması planlanıyor. Çalışmaların aralıksız devam ettiği terminalde özel uçaklarla yolculuk yapacak misafirler konforlu bir havalimanı deneyimi yaşatacak.

Bu yıl için 35 milyon Euro yatırım daha yapılacak olan Genel Havacılık Terminali'nde ünlü markalara ait mağazalar, yeme içme alanları, çocuk oyun alanları, çalışma alanları VIP transfer hizmeti, özel suitler ve lounge alanları bulunuyor.

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahhattin Bilgen, "Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor" dedi.
#İstanbul Havalimanı
#İGA
#Terminal
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