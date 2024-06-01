İstanbul Havalimanı'ndaki Genel Havacılık Terminali'nin yapımı sürüyor

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA CEO'su Selahhattin Bilgen, "Terminalden uçağa kadar kesintisiz sunacağımız üstün kaliteli hizmetlerimizle yolcularımıza eşsiz bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Açılış için geri sayım devam ediyor" dedi.