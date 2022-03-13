Ekonomi İstanbul kar altında THY 279 seferini iptal etti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul kar altında: THY 279 seferini iptal etti

Türk Hava Yolları’nın (THY) olumsuz hava koşulları nedeniyle 13 Mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanlarındaki sefer iptali sayısı 279’a ulaştı.

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Haber Merkezi İHA
İstanbul kar altında: THY 279 seferini iptal etti
Foto/arşiv

İstanbul’u etkisi altına alan kar yağışı, hava ulaşımını olumsuz yönde etkilemeye devam ederken, Türk Hava Yolları’nın da çok sayıda seferi iptal oldu.

Bu kapsamda İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları için daha önce toplam 163 olarak açıklanan 13 Mart (bugün) tarihli uçuş iptali sayısı 279’a ulaştı.

Konuya ilişkin THY’den yapılan açıklamada, “13 mart tarihli İstanbul ve Sabiha Gökçen Havalimanları’nda kalkış ve varışlı toplam 279 seferimiz iptal edilmiştir. İstanbul Havalimanı’nda 230 sefer iptali (143 dış hat,87 iç hat), Sabiha Gökçen Havalimanı’nda ise 49 sefer iptal (5 dış hat, 44 iç hat). Hava koşullarına göre iptal sayısının artması olasıdır” ifadelerine yer verildi.

Öte yandan İstanbul Havalimanı İşletmecisi İGA’nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda havalimanındaki uçuş operasyonlarının kesintisiz şekilde devam etmesi için apron ve pist üzerinde temizlik çalışmalarının tüm hızıyla devam ettiği ifade edildi.

Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı
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Olay, dün saat 21.15 sıralarında Beyoğlu Tophane Parkı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, mega kentte akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı sonrası parka gelen yaklaşık 50 kişiden oluşan 2 grup aralarında kartopu savaşı yapmaya başladı.
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Bir süre eğlenen grup arasında kartopu atma nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup birbirine yumruk ve tekmelerle saldırdı.
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Devam eden kavgada şahıslardan biri silahını çekerek karşı gruba kurşun yağdırdı. Ortalığın bir anda karıştığı silahlı kavgada, 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.
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Yaşanan kavga ve silahlı saldırı anları ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Olayın ardından ihbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
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Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı 3 kişiyi yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Diğer 3 yaralının ise özel araçlarla çevrede hastanelere götürüldüğü öğrenildi.
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Yaralıların hayati tehlikelerinin ise olmadığı bilgisine ulaşıldı.
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Öte yandan silahlı kavganın ardından olay yerine gelen polis ekipleri ve bekçiler ise saldırıyı gerçekleştiren silahlı şahısla birlikte 4 kişiyi yakaladı.
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Gözaltına alınan 4 kişi emniyete götürülürken, polis ekipleri ise olayla ilgili çalışma başlattı.
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Beyoğlu'ndaki kartopu savaşı gerçek savaşa döndü: Silahla altı kişiyi yaraladı
Beyoğlu'nda bulunan Tophane Parkı'nda kartopu savaşı yapan 50 kişilik grup birbirine girdi. Kısa sürede büyüyen kavgada silah çeken bir kişi, altı kişiyi yaraladı. Polis ekipleri ateş açan saldırganla birlikte dört kişiyi yakalarken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kazaya müdahale eden polis kamyonun altında kaldı
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Edinilen bilgiye göre, Milas-Bodrum karayolunda akşam saatlerinde meydana gelen bir trafik kazası için bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
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Olay yerine gelen ekipler kaza ile ilgili çalışma yaptığı sırada yoldan geçen bir kamyon, henüz bilinmeyen bir nedenle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çevredeki araçlara çarptı.
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Meydana gelen ikinci kazada bir sağlık personeli yaralanırken, polis memuru ise kamyonun altında kaldı. Yaşanan ikinci kazanın ardından sağlık personeli ambulansla hastaneye sevk edilirken, olay yerine gelen itfaiye ekibi başta olmak üzere diğer ekipler de yaralı polis memurunu kamyonun altından kurtarmak için çalışma başlattı.
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Ekiplerin çabaları polis memurunu kurtarmaya yetmeyince olay yerine bu kez vinç getirildi.
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Vinçle kaldırılan kamyonun altından çıkartılan polis memuru ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan polis memurunun bacaklarında kırıklar olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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Kazaya müdahale eden polis kamyonun altında kaldı
Muğla'nın Milas ilçesinde meydana gelen kazaya müdahale eden polis memuru ve sağlık personeli meydana gelen ikinci kazada yaralandı. Kamyonun altında kalan polis memuru uzun uğraşlar sonucu sıkıştığı yerden kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.


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