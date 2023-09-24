İstanbul sekiz ayda 11 milyondan fazla turisti ağırladı

Kültür ve Turizm Bakanlığının verilerine göre, İstanbul ağustos ayında bir önceki yılın aynı ayına oranla yüzde 4,9 artışla 1 milyon 747 bin 611 yabancı ziyaretçi ağırlandı. Ağustos ayında İstanbul’a giriş yapan en çok yabancı ziyaretçiyi 179 bin 17 kişi ile Rusya Federasyonu oluştururken 127 bin 486 kişi ile Almanya ikinci, 101 bin 459 kişi ile İran üçüncü, 81 bin 257 kişi ile ABD dördüncü oldu.