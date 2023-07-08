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Ekonomi

İstanbul Valiliği'nden ekmek zammı açıklaması: Düzenleme yapılmadı

Bugün basında yer alan 'İstanbul'da ekmek ve simide zam' haberleri üzerine açıklama yapan İstanbul Valiliği, ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmadığını duyurdu.

13:16 . 8/07/2023 Cumartesi
DHA
Arşiv

Arşiv

İstanbul Valiliği, ekmek fiyatlarına zam yapılmadığını açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, "İlimizde ekmek fiyatlarının zamlandığına dair basın ve sosyal medyada haberler yeralmıştır. İstanbul'da ekmek fiyatları ile ilgili yeni bir düzenleme yapılmamıştır. Halen 200 gr ekmek 5 TL'den satılmaktadır" denildi.

İddialar gerçek dışı

İstanbul'da ekmek kilogramı 35,5 TL'ye yükselirken, 240 gram olan ekmek 230 grama düşürüldüğü ve fiyatı da 8 TL'ye yükseltildiği ifade edilmişti. Öte yandan simit ve poğaçanın 10 TL, açma ise 12 TL olduğu iddia edilmişti.

Eski başkan açıklamıştı

Geçtiğimiz günlerde Un ve Unlu Mamuller Komitesi eski Başkanı Hasan Demir yaptığı açıklamada 240 gramlık ekmeğin 230 grama düşürülerek fiyatının 8 TL olmasını, 200 gramlık ekmeğin ise 7 liraya yükseltilmesini beklediklerini söylemişti. Demir şöyle konuştu: "Asgari ücret arttı. Şu an piyasada en kötü buğdayın çuvalı 500 lira. Yeni hasatta bu fiyatın en az 600 lira olmasını bekliyoruz. Öte yandan Toprak Mahsulleri Ofisi bize 350 liradan un veriyordu 1.5 yıldır. Ancak bu satış haziran itibarıyla durduruldu"


#İstanbul Valiliği
#ekmek zammı
#yalanlama
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