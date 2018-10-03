Ekonomi İstanbulda ekmeğin fiyatına zam yok
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekmeğin fiyatına zam yok

İstanbul Valisi Vasip Şahin İstanbul'da 200 gram ekmeğin fiyatının 1 lira, 250 gramının ise 1,25 TL olduğunu ve bu noktadan bakıldığında ekmek fiyatında herhangi bir değişiklik olmadığını söyledi. Vali Şahin, kurallara uymayanlar hakkında ise yasal prosedür uygulanacağını belirtti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
İstanbul'da ekmeğin fiyatında değişiklik olmadığı açıklandı.
İstanbul'da ekmeğin fiyatında değişiklik olmadığı açıklandı.

İstanbul'daki ekmek fiyatlarıyla ilgili olarak İstanbul Valisi Vasip Şahin ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal açıklama yapıyor.

Vali Vasip Şahin:

Farklı fiyat uygulayan satıcılarla ilgili hem bizim valilik olarak hem de ticaret ve esnaf odamız kendi denetim mekanizmaları ve zabıtalarla denetlenecek. Kurallara uymayanlar hakkında yasal prosedür uygulanacak.

Kurallara uymayana yasal prosedür uygulanacak

Farklı fiyat uygulayan satıcılarla ilgili hem bizim valilik olarak hem de ticaret ve esnaf odamız kendi denetim mekanizmaları ve zabıtalarla denetleneceğini ifade eden Vali Şahin, kurallara uymayanlar hakkında ise yasal prosedür uygulanacağını belirtti.

Fiyatlar fırıncıyı zorlamayacak

Halk Ekmek'te ekmek üretimi olduğunu ve Halk Ekmek'in asıl hedefinin fiyatlarda dengelemeyi sağlamak ve kaliteli, sağlıklı ekmeği halka ulaştırmak olduğunu ifade eden İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal ise konuya ilişkin şöyle konuştu;

''Şuanda baktığımızda Halk Ekmek, İstanbul'da üretilen ekmeğin yüzde 5-10'unu kapsıyor. Kapasite olarak 2 milyona kadar çıkabiliyoruz. Şuanda bizim ekmek satış fiyatı 250 gramın 75 kuruş. Esnafa göre kıyasladığımızda kilosunu 3 liraya satarken esnaf 5 liraya satıyor. Biz doğrudan satış yapıyoruz, yüksek miktarda üretim yapıyoruz. Buna baktığımızda bizim maliyetlerimiz aşağıda kalabilir. İnanıyoruz ki şuanda açıklanan fiyatlar fırıncılarımızı zorlamayacaktır. Bu tür tedbirler böyle zamanları fırsat bilip bu dönemleri özellikle değerlendirip fiyatta normalin üzerinde artış yapmak isteyen olursa onların da takipçisi olacağız.''

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