Bakanlık istedi 8 üretici harekete geçti: İstanbul ve Ankara'da ücretsiz kolonya ile maske dağıtımı başlıyor

65 yaş ve üzerine ücretsiz dağıtılacak kolonyalar için 8 firmaya 5 milyon adet sipariş verildi.

Dünya genelinde hızla yayılan koronavirüs salgınına karşı alınacak önlem ve ekonomik tedbirler için 18 Mart'ta Çankaya Köşkü'nde yapılan zirvenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan ücretsiz maske ve kolonya dağıtımında yeni bir gelişme yaşandı.

Koronavirüs salgınında en kritik yaş grubu olarak ifade edilen ve geçtiğimiz haftalarda sokağa çıkmaları yasaklanan 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için ücretsiz maske ve kolonya dağıtılmasına karar verilmişti.

8 ÜRETİCİ HAREKETE GEÇTİ

Bu kararın ardından harekete geçerek üretim yapacak firmalarla gerekli temasları kurmaya başlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, maske tarafında gerekli alımları zirve öncesinde yapmaya başlarken, kolonya tarafında ise sektörün önde gelen 8 üreticisinin katılımı ile bir konsorsiyum oluşturdu.

Söz konusu firmalara 65 yaş ve üzeri vatandaşlar için 2 parti halinde teslim edilmek üzere 5 milyon adetlik kolonya siparişi verildi.



Ücretsiz kolonya için sektörün önde gelen 8 firması ile konsorsiyum oluşturuldu

1 MİLYON ADET TESLİM EDİLDİ

yenisafak.com'un elde edindiği bilgilere göre; kendilerine verilen görev sonrası üretimlerinin büyük bir bölümünü bu işe kaydıran kolonya üreticileri çok kısa bir süre içerisinde ilk etapta 1 milyon adetlik ilk teslimatı 26 Mart'ta Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'na yaptı.

İKİ İLDEN BAŞLANACAK

200 ml şişelerde söz konusu firmaların ambalajları ile teslim edilen 1 milyon adet kolonyanın önümüzdeki günlerde öncelikli bölgelerde adrese teslim dağıtılmaya başlaması bekleniyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bilim Kurulu'nun önerisiyle dağıtımların İstanbul ve Ankara'dan başlayacağını açıklamıştı.

İki etap halinde yapılaması kararlaştırılan kolonyaların 4 milyon adetlik ikinci kısmının ise 8 üretici firma tarafından 17 Nisan'a kadar bakanlığa yapılacağı öğrenildi.

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7 MİLYONU AŞIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu 2019 yılı çalışmasına göre 65 yaş ve üzeri 7 milyonun üzerinde vatandaş bulunuyor. Yaşlı nüfusun 2019 yılında yüzde 44.2'sini erkekler, yüzde 55.8'ini ise kadınlar oluşturdu.



Bakanlığa yapılacak 4 milyon adetlik ikinci teslimat için tarih 17 Nisan olarak belirlendi.

ŞEKER FABRİKALARI DA DEVREDE

Koronavirüs salgını sonrasında ortaya çıkan yoğun talep ile kolonyanın hammaddesi olan alkolde fiyatlar son bir ayda yüzde 120’ye yakın artınca şeker fabrikaları da sürece dahil olmuş ve kolonya kullanımına uygun alkol üretimine hız vermeye başlamıştı.