İstanbul'a 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisi geldi

Çoğunluğu İtalya ve Yunanistan vatandaşı turistleri taşıyan 'Regent Seven Seas Voyager' adlı gemi, saat 08.30'da, Sarayburnu Limanı'na yanaştı. İstanbul'a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi. Kendileri için kırmızı halı serilen 750 yolcu mehter takımıyla karşılandı. Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

DHA 'Regent Seven Seas Voyager' adlı gemi, saat 08.30'da, Sarayburnu Limanı'na yanaştı.

"ÜLKEMİZ İÇİN DE ÇOK ÖNEMLİ BİR TANITIM"

Gemiyi karşılayan heyetin başkanlığını yapan Karaköy Limanı Mülki İdari Amiri Vali Yardımcısı Mehmet Kalyoncu 4 yıl aradan sonra ilk kruvaziyer gemisinin gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade ederek " Bugün çok mutluyuz. Turizmin bir ayağı noksandı. İstanbul gibi bir dünya şehrimizde ilk defa 4 yıl sonra bir geminin gelmesi, bizim için, ülkemiz için mutluluk kaynağıdır. Bunun devamı hızla gelecek. Az önce kaptanımızı da ziyaret ettik. Kendisi de buraya gelmekten mutlu. Bahama Adaları bayrağı taşıyan geminin yolcuları, İstanbul'un tarihi yerlerini ziyaret edecekler. Emniyet olarak, başta sayın valimizin talimatları doğrultusunda, her türlü tedbirleri aldık. 2 gün burada kalacak olan yolcuların buradan mutlu olarak dönmesi ve daha arkasından kruvaziyerlerin gelecek olması bize mutluluk verecek. Ülkemiz için de çok önemli bir tanıtım" dedi.

DHA İstanbul'a 4 yıl aradan sonra gelen ilk kruvaziyer gemisi olan lüks yolcu gemisi için tören düzenlendi.

"BİZ BU GÜNÜ ÇOK BEKLEDİK"

İstanbul'daki rehberlere destek amacıyla İzmir'den geldiğini belirten turist rehberi Ayça Kesici " Bugün hepimiz çok heyecanlıyız. Uzun yıllardan sonra yaklaşık 4 yıl aradan sonra bir gemi İstanbul'a geliyor. Biz bu günü çok bekledik. Turizmciler olarak bir şeyin başlangıcı olarak kabul ediyoruz. Devamının geleceğini inanıyoruz ve öyle olmasını da umuyoruz. Turizmde en ufacık bir şeyde turizm anında biter. İnsanlar güvende oldukları, huzurlu, mutlu oldukları ülkelere gitmek istiyorlar. Bu geminin İstanbul'a yanaşması bizim için iyi bir şey. Bir istikrar, güven algılanmaya başladı" diye konuştu. Gemi turizmini yakında takip ettiğini söyleyen bir vatandaş ise şunları söyledi: İstanbul için bu gemiler çok önemli. En az 3-4 bin kişi iniyor buradan. İstanbul'un tarihine, turizmine katkı yapıyorlar. Seneler sonra ilk defa bir gemi geldi buraya, törenle karşılandı. İnşallah Galataport bitince daha çok büyük gemiler gelecek.

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DHA Mehter takımını ilgiyle izleyen turistlerin bazıları hatıra fotoğrafı çektirdi.

EKİM AYINA KADAR 22 KRUVAZİYER GEMİ BEKLENİYOR

Yaklaşık 4 yıldır durma noktasına gelen kruvaziyer turizmi, bu yıldan itibaren tekrar canlanmaya başladı. Ekim ayına kadar 22 kruvaziyer gemi beklenirken, bu sayının 2020 yılında 80 olacağı belirtildi.

FOTOĞRAF 12 Antalya’nın önemli turizm merkezlerinden Kaş’ta bayram dolayısıyla sahiller ve plajlar doldu. Tatilciler, Kaş ile Kalkan arasındaki Kaputaş Plajına akın etti. Yoğunluk nedeniyle Kaputaş yolunda 3 kilometrelik araç kuyruğu oluşurken, tatilciler araçlarını park edecek yer bulmakta zorlandı. Araç trafiği nedeniyle izdiham yaşanırken, jandarma ve asayiş ekipleri emniyeti sağladı. Bayramda yaşanan izdihama rağmen, hava sıcaklığının 26 derece ölçüldüğü ilçede yerli ve yabancı turistler sıcak havanın keyfini çıkardı. Dünyaca ünlü Kaputaş Plajını dolduran tatilciler, burada muhteşem doğa manzarası eşliğinde mavinin her tonunu barındıran serin suya girerek deniz keyfi yaşadı. İç pazarda yaşanan hareketlilik turizmcilerin yüzünü güldürdü. Dünyaca ünlü plajları, deniz, kum ve güneşinin yanı sıra tarihi ve doğal güzellikleri, kültürel zenginlikleriyle her yıl binlerce turisti ağırlayan Kaş’taki tesislerde bayram tatilinde yoğunluk yaşanıyor. Bayram tatili dolayısıyla yüzlerce yerli turistin akınına uğrayan Kaş’ta sıcaktan bunalan tatilciler plajlara akın etti. Hava sıcaklığının 26, deniz suyu sıcaklığının 22 derece ölçüldüğü ilçede tatilciler, Kaputaş Plajını doldurdu. Denizi tercih eden tatilciler, plajlarda renkli görüntüler oluşturdu. Açık yeşilden maviye doğru rengi değişen muhteşem denizi ve doğallığıyla dünyaca ünlü Kaputaş Plajı, tatilcilerin gözde mekanlarından biri olmayı sürdürüyor. DENİZİN TÜM RENKLERİ BURADA: İşletme Müdürü Ali Evren, Kaş Belediyesi Kaputaş Plajında bayram tatili nedeniyle yoğunluk yaşandığını ifade ederek, Tatilcileri en güzel şekilde ağırlamaya çalışıyoruz. Temel amacımız insanları memnun ederek, evlerine sağlıklı şekilde ulaşmalarını sağlamaktır... Burada günlük yaklaşık 10 bin kişiye hizmet veriyoruz, en iyi şekilde hizmet vermeye çalışıyoruz. Yollarda, park yerlerinde aşırı yoğunluk var. Kaputaş ve diğer plajlarımızda yoğunluk yaşanmaktadır. Bayram sebebiyle ihtiyaçları karşılamaya yönelik yoğun şekilde belediye personeli olarak çaba sarf etmekteyiz. Misafirlerimizi memnun etmek için elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz dedi. Kaputaş Plajını tercih eden tatilcilerden Yiğit Macit, İstanbul’dan Kaş’a bayram tatili dolayısıyla geldik. Kaputaş Plajı dünyanın en iyi on plajı arasında. Burada denizin tüm renklerini görebilirsiniz, turkuazı, mavisi. Denize girerseniz denizin sıcaklığı çok iyi. Bayram tatilini güzel geçirmek için geldik. Akşamları da Kaş’tayız. Plajları olsun, denizleri olsun, çok bir müthiş bir ortamı var diye konuştu. Tatilci Eda Kahyalar ise, Kaş’a bir çok kez geldim. Bu sefer daha çok hoşuma gitti. Çok daha güzel, daha serin. Adana’dan geliyoruz. Adana’da inanılmaz sıcak bir hava vardı. Burada geldiğimden beri hiç terlemedik... Kaputaş Plajındayız. Buranın denizi çok meşhur. Kaş’ta bayram yoğunluğu var. Her yer çok kalabalık ama sıkıcı bir kalabalık yok. Çok memnunuz, tatil çok güzel gidiyor. Herkes Kaş’a gelmeli ifadelerini kullandı. Dünyaca ünlü plajda izdiham yaşandı, 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu 9 günlük Ramazan Bayramı dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen tatilciler plajları doldururken, Kaputaş karayolunda yoğun araç trafiği nedeniyle izdiham yaşandı. İzdiham sebebiyle karayolunda Araç kuyruğu 3 kilometreye ulaşırken, plaj günde 10 bin kişiyi ağırlayarak tarihi bir yoğunluğa imza attı.

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