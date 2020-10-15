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Ekonomi İstanbulda ekmeğe yarından itibaren zam geliyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekmeğe yarından itibaren zam geliyor

İstanbul’da yarından itibaren geçerli olacak yeni ekmek tarifesi belli oldu. Ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak. Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL’den 1,5 TL’ye yükseltildi.

Haber Merkezi DHA
Foto: Arşiv.
Foto: Arşiv.

İstanbul Fırıncılar Odası'ndan yapılan açıklamaya göre, yarından itibaren ekmeğin bin gram (1 kilo) azami satış fiyatı 7,5 TL olacak.

Buna göre 200 gr. ekmeğin fiyatı 1,25 TL'den 1,5 TL'ye yükseltildi. Karar, Ekmek Fiyatına İlişkin Azami Fiyat Tarifesi Belirleme Komisyonu tarafından alındı.

İstanbul’da faaliyet gösteren tüm fırınlarda geçerli olacak yeni ekmek tarifesi, maliyet analizleri yapıldıktan sonra İstanbul Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği tarafından onaylandı. Türk Gıda Kodeksi Ekmek ve Ekmek Çeşitleri Tebliği’ne göre ekmeğin fiyatına ilişkin tarifeler, ilgili belediye, Ticaret İl Müdürlüğü, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ticaret ve sanayi veya ticaret odası ile ilgili odanın temsilcilerinden oluşan komisyonun değerlendirmesinin ardından ilgili federasyonun ve Ticaret Bakanlığı’nın görüşü alındıktan sonra 'Birlik’ler tarafından onaylanıyor.

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