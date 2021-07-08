Ekonomi İstanbulda ekmeğe yüzde 25 zam kapıda
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'da ekmeğe yüzde 25 zam kapıda

İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin, Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fiyatlarına yönelik bir müdahale gelmemesi durumunda İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu belirtti.

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İstanbulda ekmeğe yüzde 25 zam kapıda
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İstanbul’da yıllardır iki farklı ekmek fiyatı uygulanıyor. Valilik ve fırıncılar odasından oluşan komisyon yaygın olarak satılan ekmeğin fiyatını belirlerken, İstanbul Ticaret Odası’na (İTO) kayıtlı olan fırınlar ise ticaret odasının oluşturduğu komisyonda kendi fiyatlarına karar veriyorlar. Bloomberg HT'nin haberine göre, İstanbul Fırıncılar Odası Başkanı Erdoğan Çetin artan maliyetlerin fırıncıları oldukça zorladığını ve Toprak Mahsulleri Ofisi'nden (TMO) un fiyatlarına bir müdahale gelmezse İstanbul’da ekmeğe yüzde 20-25 oranında zammın kaçınılmaz olduğunu söyledi.

  • Son zamlarla birlikte elektriğe yüzde 15, doğalgaza ise yüzde 12 zam yapıldı. Çetin İstanbul’daki fırın ocaklarının yüzde 95’inin enerji kaynağının doğalgaz ya da elektrik olduğunu belirtti.

Faturaların gelen zamlarla beraber arttığına dikkat çeken Erdoğan Çetin, 2 bin TL elektrik ve doğalgaz faturası ödeyen bir esnafın yeni gelen zamlarla beraber faturaların 2 bin 300-2 bin 350 TL’e çıkacağını söyledi.

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"Un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz"

Çetin son 45 gün içinde un fiyatlarının da yüzde 25 arttığını ifade etti. Çetin, "Un maliyetleri genel maliyetlerimiz içinde yüzde 30-35 bandında yer alıyor. Unun zamlanması demek ekmek maliyetlerinin yüzde 35’ni etkilenmesi anlamına geliyor. Ekmek fiyatlarının otomatik olarak yeniden ayarlanması gerekiyor. Biz burada hükümetten un fiyatlarına bir şekilde destek olmasını beklerken, un fiyatlarının revize edilmesini talep ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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