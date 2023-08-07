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Ekonomi

İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda: UKOME yarın toplanıyor

Ulaşım ve Koordinasyon Merkezi (UKOME) toplantısı, yarın zam gündemi ile yapılacak. Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 üstü zam yapılması konusunda anlaştığı iddia edildi. Geçtiğimiz haftalarda yapılan toplantıda yüzde 57 zam kabul edilmemişti.

14:45 . 7/08/2023 Pazartesi
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İstanbul’da da UKOME 27 Temmuz’da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Yüzde 45 ve üstü zam bekleniyor

Yarın saat 11.00’de UKOME olağanüstü olarak toplanıyor. Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre İddialara göre Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı.

Tam bilet 14.35 TL'ye yükselecek

Eğer yüzde 45’lik zam kabul edilirse, aylık abonman 777 TL’den bin 126 TL’ye öğrenci abonmanı 140 TL’den 203 TL’ye, tam bilet 9,90’dan 14,35 TL’ye öğrenci bileti 4,83 TL’den 7 TL’ye, taksi indi-bindi 40 TL’den, 58 TL olacak.




#İstanbul
#İBB
#UKOME
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