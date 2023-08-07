İstanbul'da toplu ulaşıma zam kapıda: UKOME yarın toplanıyor

İstanbul’da da UKOME 27 Temmuz’da toplandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yüzde 57, taksiciler yüzde 100, zam talep ederken, Ulaştırma Bakanlığı, iki teklifi de fazla buldu ve yüzde 40 zam yapılması gerektiğini belirtti.

Yarın saat 11.00’de UKOME olağanüstü olarak toplanıyor. Halk TV'den Ali Macit'in haberine göre İddialara göre Bakanlık ve İBB’nin yüzde 45 veya üstü civarında zam yapılması konusunda anlaştı.