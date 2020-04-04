İstanbullulara uyarı: Korona günlerinde suyu idareli kullanın

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye’de de görülen ve 425 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili uzmanlar hemen her gün evden çıkılmamasını ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulunuyor. Uyarıların ardından mega kent İstanbul’da milyonlarca vatandaşın evden çıkmayarak, uyarıları dikkate alıyor. Ancak bu süreçte akıllara birkaç ay öncesine kadar susuzluk tehlikesi hissettiren İstanbul’un barajları akıllara geldi. İstanbul’da barajların doluluk oranı Aralık 2019’da yüzde 36 ölçülerek son yılların en düşük su seviyesini görmüştü.

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Geçen yıla oranla

yüzde 30 düştü

İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 65.13 seviyesine kadar çıktı. Geçen yıl 03 Nisan'da ise doluluk oranı yüzde 93.51 olarak ölçülmüştü. Oranın yaklaşık yüzde 30 düştüğü görüldü.

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İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 97.21 Pabuçdere 9.35, Sazlıdere 42.97, B. Çekmece 40.42, Alibeyköy 37.84, Terkos 58.89, Kazandere 10.23, Elmalı 87.63, Darlık yüzde 100, Istrancalar 32.21”

Uzmanlar, hijyene ekstra önem verildiği bu dönemde şimdilik İstanbul halkının suyu idareli kullanıdığını ancak ilerleyen günlerde israf yapılırsa hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte barajların tehlike verebileceği uyarısında bulundu.