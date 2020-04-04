Ekonomi İstanbullulara uyarı Korona günlerinde suyu idareli kullanın
TÜRKİYE EKONOMİSİ AKTÜEL

İstanbullulara uyarı: Korona günlerinde suyu idareli kullanın

Tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs nedeni ile uzmanlar, vatandaşlara hijyen ve evde kalmaları yönünde uyarılarda bulunurken, akıllara İstanbul’da barajların doluluk oranları geliyor. Aralık 2019’da yüzde 36 ile son yılların en düşük su seviyesini görerek uyarı veren barajların doluluk oranı, bugün itibariyle yüzde 65.13 olarak ölçüldü. Ancak geçen yılın aynı döneminde bu oranın yüzde 93.51 olduğuna dikkati çeken uzmanlar, suyun idareli kullanılmaması durumunda barajların tehlike verebileceği uyarısında bulundu.

Haber Merkezi İHA
Uzmanlar, İstanbul'da suyun idareli kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.
Uzmanlar, İstanbul'da suyun idareli kullanılması gerektiği konusunda uyarıyor.

Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ardından tüm dünyaya yayıldıktan sonra Türkiye’de de görülen ve 425 vatandaşın ölümüne yol açan yeni tip korona virüs (Covid-19) ile ilgili uzmanlar hemen her gün evden çıkılmamasını ve hijyene önem verilmesi uyarısında bulunuyor. Uyarıların ardından mega kent İstanbul’da milyonlarca vatandaşın evden çıkmayarak, uyarıları dikkate alıyor. Ancak bu süreçte akıllara birkaç ay öncesine kadar susuzluk tehlikesi hissettiren İstanbul’un barajları akıllara geldi. İstanbul’da barajların doluluk oranı Aralık 2019’da yüzde 36 ölçülerek son yılların en düşük su seviyesini görmüştü.

İstanbul’un barajlarında alarm: Son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde
GÜNDEM
İstanbul’un barajlarında alarm: Son 10 yılın ikinci en düşük seviyesinde

Geçen yıla oranla
yüzde 30 düştü

İSKİ'den alınan son verilere göre İstanbul barajlarında doluluk oranı son yağmurlar ile birlikte yüzde 65.13 seviyesine kadar çıktı. Geçen yıl 03 Nisan'da ise doluluk oranı yüzde 93.51 olarak ölçülmüştü. Oranın yaklaşık yüzde 30 düştüğü görüldü.

Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
GÜNDEM
Barajlar alarm veriyor: İstanbul'da son yağışlar barajları yüzde 4 doldurdu
  • İstanbul'da bulunan barajların doluluk oranı şöyle; "Ömerli 97.21 Pabuçdere 9.35, Sazlıdere 42.97, B. Çekmece 40.42, Alibeyköy 37.84, Terkos 58.89, Kazandere 10.23, Elmalı 87.63, Darlık yüzde 100, Istrancalar 32.21

Uzmanlar, hijyene ekstra önem verildiği bu dönemde şimdilik İstanbul halkının suyu idareli kullanıdığını ancak ilerleyen günlerde israf yapılırsa hava sıcaklıklarının da artmasıyla birlikte barajların tehlike verebileceği uyarısında bulundu.
Abone Ol Google News
İzmirli yasak tanımıyor

İzmirli yasak tanımıyor

​Caddeler doldu taştı, ne eldiven var ne de maske...
Türkiyeden müthiş cevap

Türkiye'den müthiş cevap

​'Sığınmacıları alın' diyen Çipras'a: Kalsınlar, para yardımı yaparız.
Salgın bitersekimse durduramaz

Salgın biterse
kimse durduramaz

​Koronavirüsün vurduğu turizmcilerden çarpıcı çıkış.
Canlı yayında öğrendi

Canlı yayında öğrendi

Koç Üniversitesi, Prof. Çilingiroğlu'nun işine son verdi.
3 TIR dolusu<br>cihaz Türkiye'de

3 TIR dolusu
cihaz Türkiye'de

​Koronavirüsle mücadele kapsamında kullanılacak.
İtalya'da böyle yayılmıştı

İtalya'da böyle yayılmıştı

​Haberi alır almaz yola düşenler tek tek geri gönderildi.
Üretim başladı

Üretim başladı

​Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar duyurdu.
Bir yıkadık<br>aldı başını gitti

Bir yıkadık
aldı başını gitti

Foşur foşur yıkayan başkan, Yeni Şafak'ın canlı yayınına katıldı.
Yasağa takıldılar

Yasağa takıldılar

​Sokağa çıkması kısıtlandırılan 20 yaş altı futbolcular.
Teröre ağır darbe

Teröre ağır darbe

​Sızma girişiminde bulundular, 24 terörist etkisiz hale getirildi.
Şaşırtan başvuru!

Şaşırtan başvuru!

Koronavirüse karşı ​1 haftada 444 proje sunuldu.
İki katına çıkarıldı

İki katına çıkarıldı

​Bakan Selçuk'tan koronavirüsle ilgili önemli açıklama.
Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

Yasağa zorunlu olarak dahil olan 5 il

​Büyükşehirlerin çevrelediği illere de kimse giriş çıkış yapamayacak.
Tam kadro destek

Tam kadro destek

Dayanışma Kampanyası'na maaşlarıyla katıldılar.
Bu virüs<br>bir yağmur gibi

Bu virüs
bir yağmur gibi

Devlet Başkanı Bolsanaro'dan tepki çeken sözler.
Koronavirüs karantinasına alındı

Koronavirüs karantinasına alındı

​Gece yarısı gelen kararla giriş çıkışlar yasaklandı.
Limitini artırdı

Limitini artırdı

​Merkez Bankası'ndan bankalara yeni talimat.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.