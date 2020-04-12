İstanbulluların evde kaldıkları günlerde ekmeğe talebi arttı

İçişleri Bakanlığınca 48 saatlik sokağa çıkma yasağının ilan edilmesiyle birlikte, yasağın dışında tutulan fırın ve fırın çalışanları, gece ve gündüz vardiyalı olarak ekmek üretmeye devam ediyor.

Sarıyer İstinye Mahallesi'ndeki bir fırında yapılan ekmekler birçok mahallede olduğu gibi sokak sokak gezilerek vatandaşlara ulaştırıldı. Sokağa çıkma yasağının ardından kolları sıvayan fırın çalışanları, fırında ekmek pişirerek, görevli arabalara ekmekleri yükledi. Arabalar daha sonra ara sokaklara kadar giderek vatandaşlara ekmek sattı.

EKMEĞE OLAN TALEP ARTTI

Fırında çalışan Hayrettin Sarıl, normal günlere göre ekmeğe daha fazla talep olduğunu belirterek, şunları söyledi.

"Sabah servisimizle dışarıya 2 farklı arabada 4 kişi çıktı. Akşama kadar arabalarımız devamlı mahalle aralarında dolaştı. Bu sabah 3 kişi başladık hamur yapmaya. Fırında 2 kişi de ekmek pişirdi. Hiç aksama olmadı, kimseyi de mağdur etmemeye çalıştık. Servislerimiz çıktığı anda mahalledeki vatandaşlar bize telefon açıyor. Eğer ekmek arabasını kaçırdılarsa, tekrar gidip veriyoruz. Aynı sokağa iki, üç kere gittik. Millet biraz da 'acaba ekmeksiz kalır mıyız' diye düşündü. Ama ekmek var, hiçbir zaman sıkıntı yapmaya gerek yok. Dün 5 binden fazla ekmek sattık. Bugün ise şimdiye kadar 3 bin ekmek sattık. Sadece ekmek çeşidi çıkardık; normal, kepek ve çavdar ekmeği."

Ekmek arabasının kapısına kadar gelmesinden memnun kalan mahalle sakinlerinden Volkan Özdemir ise "Ekmek kapımıza kadar geldi. Kovid-19'dan ötürü sokağa çıkma yasağı var. Devletimiz bizi mağdur bırakmadı, kapımıza kadar ekmek, su, maskemiz geliyor. Allah devletimize zeval vermesin. Cumhurbaşkanından Sağlık Bakanına kadar hepsinden Allah razı olsun, bizi mağdur etmediler." diye konuştu.

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