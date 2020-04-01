Ekonomi İstanbulun Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul'un Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

İTO verilerine göre, İstanbul'da martta bir önceki aya göre perakende fiyatlar yüzde 0,33, toptan fiyatlar yüzde 1,78 arttı. Martta geçen yılın aynı ayına göre perakende fiyatlar yüzde 12,47, toptan fiyatlar ise yüzde 9,91 artış gösterdi.

Haber Merkezi AA
İTO enflasyon rakamlarını açıkladı.
İTO enflasyon rakamlarını açıkladı.

İstanbul'da, perakende fiyatlar martta bir önceki aya göre yüzde 0,33, geçen yılın aynı dönemine göre ise yüzde 12,47 arttı.

İstanbul Ticaret Odası (İTO), mart 2020 fiyat indekslerini açıkladı. Buna göre, İstanbul'da, martta, perakende fiyat hareketlerinin göstergesi olan İstanbul Ücretliler Geçinme indeksi bir önceki aya göre yüzde 0,33, toptan fiyat hareketlerini yansıtan Toptan Eşya Fiyatları indeksi ise yüzde 1,78 artış gösterdi.

Martta, geçen yılın aynı dönemine göre, Ücretliler Geçinme İndeksinde yüzde 12,47, Toptan Eşya Fiyatları İndeksinde ise yüzde 9,91 yükseliş görüldü.

Sektörel bazda değişim oranları

Perakende fiyatları martta bir önceki aya göre giyimde yüzde 3,84, diğer harcamalarda yüzde 2,56, gıdada yüzde 0,98, sağlık ve kişisel bakımda yüzde 0,50, ev eşyasında yüzde 0,19 arttı. Ulaştırma ve haberleşme harcamalarında yüzde 2,76, konutta yüzde 1,34, kültür, eğitim ve eğlencede yüzde 0,25 azaldı.

Martta toptan fiyatlarda bir önceki aya göre kimyevi maddeler grubunda yüzde 9,39, gıda maddelerinde yüzde 2,59, işlenmemiş maddelerde yüzde 2,16, mensucatta yüzde 0,71 artış görülürken, yakacak ve enerji maddeleri grubunda yüzde 3,28, madenlerde yüzde 1,90 azalış yaşandı. İnşaat malzemeleri grubunda ise fiyat hareketi görülmedi.

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