İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Fatih Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'de 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfettiğini belirten Erdoğan, 2023'te kullanıma sunulacağını duyurdu.

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"Çok daha büyük bir kaynağın sadece parçası"

Bölgedeki tüm test, analiz ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek."

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"Tespit kuyuları açılacak, hedef 2023"

Geleceğe daha güvenle bakacağımızı ifade eden Erdoğan, "Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla yaptık. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" diye konuştu.

GÜNDEM Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi nerede?

Tuna-1 bölgesi neresi?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen ay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında "Tuna-1" bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Peki Tuna-1 bölgesi neresi?

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Bulgaristan ve Romanya'ya yakın

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.