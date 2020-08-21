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Ekonomi İşte Erdoğanın açıkladığı müjdenin detayları 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte Erdoğan'ın açıkladığı müjdenin detayları: 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm Türkiye'nin merakla beklediği büyük müjdeyi açıkladı. Karadeniz'de ülke tarihinin en büyük doğalgaz rezervinin keşfedildiğini belirten Erdoğan, Fatih Sondaj Gemisi'nin Tuna-1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfedildiğini ve 2023'te kullanıma sunulacağını söyledi. İşte bütün detaylar...

Haber Merkezi AA
Fatih Sondaj Gemisi
Fatih Sondaj Gemisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonların beklediği müjdeli haberi açıkladı. Fatih Fatih Sondaj Gemisi'nin, Karadeniz'de 20 Temmuz 2020'de başladığı Tuna 1 Kuyusu sondajında 320 milyar metroküp doğalgaz rezervi keşfettiğini belirten Erdoğan, 2023'te kullanıma sunulacağını duyurdu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan büyük müjdeyi açıkladı: Türkiye tarihinin en büyük doğal gaz rezervi Karadeniz'de bulundu

"Çok daha büyük bir kaynağın sadece parçası"

Bölgedeki tüm test, analiz ve mühendislik çalışmalarının tamamlandığını belirten Erdoğan şöyle devam etti: "Daha önce Tuna-1 diye adlandırılan bu alanı Sakarya Gaz Sahası olarak isimlendirdiğimiz bu alanda gereken tüm test, analiz ve mühendislik çalışmaları tamamlandı. Kuyudan elde edilen veriler aynı bölgede yeni doğalgaz keşiflerinin kuvvetle muhtemel olduğuna işaret ediyor. Bu rezerv çok daha büyük bir kaynağın sadece bir parçasıdır. İnşallah devamı da en kısa sürede gelecek."

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
EKONOMİ
Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?
EKONOMİ
Karadeniz karış karış taranıyor: Büyük müjde Karadeniz açıklarında bulunduğu iddia edilen doğal gaz kaynağı mı?

"Tespit kuyuları açılacak, hedef 2023"

Geleceğe daha güvenle bakacağımızı ifade eden Erdoğan, "Akdeniz ve Karadeniz'de 9 derin deniz sondajı gerçekleştirdik. Nihayet son sondajda milletimize beklediği müjdeyi verme şerefine nail olduk. Bu operasyonu tamamen milli imkanlarla yaptık. Şimdi hemen tespit kuyuları açmaya başlayacak, ardından inşaat ve yapım işlerine geçeceğiz. Doğal gazın yüzeye çıkartılması ve sisteme aktarılması işlemleriyle birlikte bu kaynaktan istifade etmeye başlayacağız. Hedefimiz 2023 yılında Karadeniz gazını milletimizin kullanımına sunmaktır" diye konuştu.

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi nerede?
GÜNDEM
Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi nerede?

Tuna-1 bölgesi neresi?

Enerji Bakanı Fatih Dönmez geçen ay, Fatih sondaj gemisinin Karadeniz'de Ereğli açıklarında "Tuna-1" bölgesinde sondaj çalışmalarına başladığını duyurmuştu. Peki Tuna-1 bölgesi neresi?

Doğalgaz faturamız 13 milyar dolar: Erdoğan doğal gaz rezervi müjdesi verirse büyük bir yükten kurtulacağız
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Bulgaristan ve Romanya'ya yakın

Fatih sondaj gemisinin araştırma yaptığı Tuna-1 bölgesi Karadeniz Ereğli'nin yaklaşık 150 km açığında, Bulgaristan ve Romanya ile kara suları sınırına yakın bir bölgede. Romanya kara sularında 8 yıl önce Petrom and Exxon tarafından bulunan, Karadeniz'deki en büyük doğalgaz rezervine de uzak değil.

  • Merkel Enerji Danışmanlığı'ndan Christoph Merkel "Bu bölgede yeni rezerv bulunması şaşırtıcı olmaz. Türkiye ihraç etmek isterse buradan çıkarılacak gazla Bulgaristan, Ukrayna ve Yunanistan ilgilenebilir" dedi.

Rus doğalgazını Karadeniz ve Türkiye üzerinden Doğu Avrupa ülkelerine taşıyacak olan TürkAkım doğalgaz boru hattı Ocak ayında açılmıştı.

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