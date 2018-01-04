İşte günün altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne düşüşle başlamasının ardından 159,04 lira seviyesinde dengelenmişti. Dün alış ağırlıklı bir seyir izleyen altının gram fiyatı, cuma günkü kapanışa göre yüzde 0,13 yükselerek günü 159,00 liradan tamamlamıştı. Bugün de gram altın 159,04 liradan güne başladı.
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
Bugün Kapalıçarşı'da çeyrek altın 262 lira, Cumhuriyet altını 1.070 liradan satılıyor. Yarım altın 525,70 liradan satılırken, 22 ayar bileziğin satış fiyatı 145,70 lira oldu. Günün en pahalı altını ise lira ziynet. Lira ziynetin satış fiyatı 1.080,27 lira.
4 OCAK 2017 ALTIN FİYATLARI
|Altın Fiyatları
|Alış
|Satış
|Gram
157,68
159,04
|Cumhuriyet
|1,060,21
1.070,90
|22 Ayar Bilezik
144,24
145,70
|Lira Ziynet
1.053,92
1.080,27
|Yarım Ziynet
515,18
525,70
|Çeyrek Ziynet
257,58
262,84
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