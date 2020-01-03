İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Haber Merkezi 03 Ocak 2020, 10:02 Son Güncelleme: 03 Ocak 2020, 10:50 AA