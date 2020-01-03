Ekonomi İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı

İşte memur ve memur emeklilerine verilecek enflasyon farkı

Devlet memurları, sözleşmeliler ve memur emeklilerine yeni yılda yapılacak zam oranı belli oldu. Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Haber Merkezi AA
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.
Memur ve memur emeklileri Temmuz-Aralık dönemi için yüzde 6.45 oranında enflasyon farkı alacak.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) aralık ayı enflasyon verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) geçen yılın ikinci yarısında yaklaşık yüzde 6,5 arttı. Böylece 6 aylık dönemde, geçen yılın ikinci yarısında toplu sözleşme kapsamında yapılan yüzde 5'lik zam aşıldı. Bu nedenle yaklaşık yüzde 1,5'lik enflasyon farkı ödenmesi durumu ortaya çıktı.

  • Bu yılın ilk yarısında uygulanacak toplu sözleşme hükmü doğrultusunda memur maaşlarına yüzde 4 artış yapılması öngörülüyordu. Buna yüzde 1,5'lik enflasyon farkının eklenmesiyle memurlar, sözleşmeliler ve memur emeklilerinin maaş ve aylık artışı yüzde 5,5'e çıktı.

Enflasyon rakamları açıklandı
EKONOMİ
Enflasyon rakamları açıklandı

Devlet memurları, sözleşmeliler, geçici personel ve memur emeklileri, zamlı maaş ve aylıklarını 15 Ocak'ta alacak.

Öte yandan, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin aylıkları geçen yılın son 6 aylık enflasyonu oranında artacak. Bu oran yaklaşık yüzde 6,5'e karşılık geliyor.

Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yeni kıdem tazminatı belli oldu
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İşveren tarafından iş akdi feshedilen kişilere ödenen kıdem tazminatında artış yaşandı.
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2019’un son enflasyon rakamının açıklanmasıyla birlikte kıdem tazminatının tavanına ilişkin tutar netleşti.
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2020 yılının Ocak-Haziran ayları arasında kıdem tazminatı tavanı 6790 lira oldu.
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KİMLERİ ETKİLİYOR? <br> <br> Kıdem tazminatı tavanının altında kalan brüt maaşa sahip olan çalışanlar ise hesaplamalarını brüt maaşı ve çalıştığı yılı çarparak bulabiliyor.
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Örnek olarak 3500 lira brüt maaşa sahip olan ve 10 yıllık çalışma hayatı bulunan kişi 35 bin lira kıdem tazminatını hak etmiş oluyor.
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KIDEM TAZMİNATI TAVANI NEDİR? <br> <br> Toplu iş sözleşmeleri ve hizmet akitleri ile kıdem tazminatına esas süreninin de fazla olması dolayısıyla kıdem tazminatı tutarı yüksek miktarlara ulaşmakta idi. Oluşan yüksek rakama bir üst sınır konulması amacıyla kıdem tazminatı tutarına tavan uygulaması getirilmiştir.
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Mülga 1475 sayılı İş Kanunun 14’üncü Maddesine göre “kıdem tazminatının yıllık miktarı, Devlet Memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna 5434 sayılı T.C. emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesi geçemez.” Hükmü konulmuş, ilgili yasa maddesi 4857 sayılı İş Kanunu’nda da geçerliliğini korumuştur.
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Yapılan düzenleme ile devlet memurları kanununa tabi en yüksek devlet memuruna yıllık ödenecek minimum emekli ikramiyesi tutarı göz önünde bulundurularak yapılan hesaplama şekline kıdem tazminatı tavanı denir.
Tüm çalışanları ilgilendiriyor: Yeni kıdem tazminatı belli oldu
Açıklanan enflasyon rakamlarıyla birlikte milyonlarca çalışanı ilgilendiren kıdem tazminatlarında da artış gerçekleşti. İş akdi sonlandırılan kişilere ödenen tutar 2020'den itibaren şu şekilde oldu.


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