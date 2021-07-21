Ekonomi İşte yerli insansız savaş uçağı İlk uçuş cumhuriyetin 100 yılında
SAVUNMA SANAYİ

İşte yerli insansız  savaş uçağı: İlk uçuş cumhuriyetin 100. yılında

Yerli insansız hava aracı üreticisi Baykar Savunma, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) Projesi’nin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Baykar Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, “Hedefimiz, genç mühendis ve teknisyen kardeşlerimle geliştirdiğimiz MİUS prototipinin ilk uçuşunu cumhuriyetimizin 100. yılında gerçekleştirmek. Geleceğin yarışlarına bugünden hazırlanarak teknolojide lider olmak” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​İşte yerli insansız​ savaş uçağı: İlk uçuş cumhuriyetin 100. yılında
Baykar Savunma, MİUS Projesi’nin kavramsal tasarım görsellerini paylaştı.

Baykar, Muharip İnsansız Uçak Sistemi (MİUS) projesinin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaştı. Baykar’ın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, “Muharip İnsansız Uçak Sistemi (#MİUS) projemizin kavramsal tasarım görsellerini ilk kez paylaşıyoruz. Milletimize ve tüm İslam alemine sağlıklı ve mutlu bir #KurbanBayramı dileriz. #MilliTeknolojiHamlesi” ifadelerine yer verildi.

  • Baykar, 17 Temmuz’da, içinde MİUS’a ilişkin bazı ipuçlarının bulunduğu bir video paylaşarak, “Bayram hediyesi yükleniyor! 20 Temmuz’u bekleyin.” ifadelerini kullanmıştı. Baykar Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da 17 Temmuz’da Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, söz konusu videoyu paylaşarak, “Hayatta hangisi daha değerlidir diye sorsalar... Menzile varmak mı yola çıkmak mı? Yeni bir yola, yine ilk günkü heyecanla başlamak derim... #MilliTeknolojiHamlesi” şeklinde bir paylaşımda bulunmuştu.
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