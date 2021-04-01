Ekonomi İTO Başkanı Avdagiç Paket servis saati sahur vaktine kadar uzatılsın
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İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Paket servis saati sahur vaktine kadar uzatılsın

İTO Başkanı Avdagiç: Paket servis saati sahur vaktine kadar uzatılsın

İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç, Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerlerinin paket servis saatlerinin sahur vaktine kadar uzatılması yönünde çağrıda bulundu.

Haber Merkezi İHA
İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Paket servis saati sahur vaktine kadar uzatılsın
​İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekib Avdagiç.

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, yaklaşan Ramazan ayı nedeniyle yazılı açıklamada bulundu. Avdagiç, “Ramazan’da lokanta, restoran, pastane ve tatlıcı gibi işyerleri paket servislerini, sahuru da kapsayacak şekilde sürdürürlerse işletmelerimize ve istihdama katkısı olacaktır. Ramazan’da sahur vakti paket servisi ile bereketlensin” dedi.
Açıklamada Avdagiç, son kabine toplantısının ardından açıklanan yeni salgın önlemleri kapsamında Ramazan ayı boyunca lokanta ve kafe gibi işletmelerin hizmetlerinin paket servisle sınırlandırılacağına işaret etti.
Avdagiç, İstanbul Valiliği İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi kararına göre de yeme-içme yerlerinin 19.00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis şeklinde çalışacağını, cumartesi ve pazar günlerinde ise 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceğini hatırlattı.

İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “Yeme-içme sektörünün pandemi dönemindeki mağduriyeti göz önünde bulundurularak, paket servis saatlerinin sahur vaktine kadar uzatılması faydalı olacaktır. Böylece servis, daha geniş bir zamana yayılmış olur. Daha fazla bir servis talebi doğacağı için de Ramazan ayı boyunca motorcu, kurye ek istihdamına da sebep olacaktır. Ramazan boyunca toplu iftar ve sahur yapamayacak vatandaşlarımıza paket servisi seçeneğinin sunulması, onlar için de işletmelerimiz için de rahatlık sağlayacaktır” şeklinde konuştu.
Avdagiç, öte yandan gelir ve kira destekleri başvurularının 1 Nisan’a, TL mevduatına stopaj indiriminin süresinin de 31 Mayıs’a kadar uzatıldığını da vurgulayarak, “Bu süreçte pandemiden etkilenen sektörlerimize verilecek her bir destek, ekonomimizi sağlamlaştıracak bir tuğla vazifesini görecektir” diye konuştu.

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