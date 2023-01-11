İTO Başkanı Şekib Avdagiç: Şimdi sıra bankalarda

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bugün detaylarını açıkladığı Hazine destekli kefalet karşılığı 250 milyar liralık kredi paketine ilişkin yazılı bir değerlendirmede bulundu.

Avdagiç, kıdem tazminatı, işletme sermayesi, teknoloji yatırımları, yeşil dönüşümün aralarında olduğu 14 başlıkta düzenlenen KGF paketinin finansmana erişimi kolaylaştıracağını kaydetti.

Avdagiç, “Üretime, yatırıma istihdama ve ihracata destek veren, kredi ihtiyacının karşılanması noktasında teminat sıkıntısı yaşayan KOBİ’lerin yüzünü güldüren çok sayıda destek paketi devreye giriyor. Bu memnuniyet verici” diye konuştu.

KGF KAPSAMLI, GENİŞ VE KUCAKLAYICİ BIR DESTEK NİTELİĞİNDE

Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) Genel Başkanı Orhan Aydın, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati tarafından açıklanan KGF Fonuna ilişkin değerlendirmede bulundu.

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Finansmana erişimin zor olduğu bugünlerde KGF destekleri kapsamında Esnaf ve Sanatkarlara 250 milyar TL yi bulacak bir ödeneğin çıkması son derece memnuniyet verici. Ve yine aynı şekilde 36 ay vadeli 6 ay ödemesiz EYT desteği de tazminatları nasıl ödeyeceğiz diyen iş insanlarımız için büyük bir fırsat oldu. Ihracatçıdan, kadın ve genç girişimciye kadar geniş, kapsamlı ve kucaklayıcı bir destek paketi oldu.

Paket kapsamında hükümetimiz yılların kagreni olan bir sorunu kökünden çözerek sonuca da bağlamış oldu. Bir yanda işverenler olarak biz, diğer yanda EYT ile emekliliklerini haketmiş emekçiler EYT sonrası finansmana erişimin nasıl.olacağını düşünüyorduk. Bu paketle bunun cevabını da öğrenmiş olduk. İşverenler olarak finansmama erişimin kısıtlı olduğu bir dönemde böyle bir yük ile karşılaşmıştık. Çok şükür hükümetimiz bu konuda da çözüm odaklı bir işe imza attı. İş dünyamızın özellikle yüzde 70 oranında KGF den yararlanacak olan KOBI'lerimizin finansman ihtiyacının karşılanması amacıyla Hazine ve Maliye Bakanımız tarafından açıklanan Kredi Garanti Fonu destekleri kapsamındaki 250 milyar TL gibi bir cansuyu sayılacak miktar ile KGF Fonu açıklandı. KOBİ'lerimizin yanısıra şüphesiz bu fon kefalet sistemi ile fondan istifade edecek emeklilerimiz de devlet güvencesinde olacaktır. Fonun işverenlerimize ve fondan yararlanacak olan çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyor, başta Cumhurbaşkanımız Erdoğan olmak üzere, Hazine ve Maliye Bakanimıza iş dünyamız adına teşekkürlerimizi sunuyorum.

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