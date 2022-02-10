Ekonomi İTOya bağlı fırınlarda ekmeğe zam 210 gramı 3 TLden satılacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

İTO'ya bağlı fırınlarda ekmeğe zam: 210 gramı 3 TL'den satılacak

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 210 gram ekmeğin fiyatı 3 TL'ye yükseltildi. Fırınlarda ekmeğin kilogram fiyatı yüzde 31,4'lük artışla azami 14,28 lira olarak belirlendi

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Haber Merkezi AA
İTOya bağlı fırınlarda ekmeğe zam: 210 gramı 3 TLden satılacak
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Alınan bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için odanın şubat ayı meclis toplantısında oylama yapıldı.

210 GRAM EKMEK 3 TL OLACAK

Oylama sonucunda, İstanbul'da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 14,28 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 3 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Daha önce belirlenen tarifede bir kilogram ekmeğin azami fiyatı 10,87 TL olarak belirlenmiş ve 230 gram ekmeğin 2,5 TL'den satılması kararlaştırılmıştı. Buna göre ekmeğin kilogram fiyatına yüzde 31,4'lük zam gelmiş oldu.

İstanbul'da halk ekmeğe zam: İBB yeni fiyatı duyurdu
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'Ekmeğe zam mı geldi?' sorusunun yanıtı merak edilen konular arasında yer alıyor.
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İstanbul Fırıncılar Odası'nın İstanbul'da ekmek fiyatlarının 2 TL'den 2.5 TL'ye çıkmasını öngören ağustos ayındaki zam talebi, İstanbul Ticaret Odası'nca (İTO) 3 ay sonra kabul edilmişti.
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Yeni ekmek fiyatları ne kadar oldu? 1 tane ekmek kaç lira? İstanbul'da ekmeğin fiyatı ne kadar oldu?
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, 1,25 TL'den satılan Halk Ekmek'in fiyatına zam yapıldığını açıkladı.
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Yüzde 60 zam gelen 250 gramlık ekmek, cuma gününden itibaren Halk Ekmek büfelerinden 2 liraya satılacak.
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İBB’ye ait sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda şu ifadeler kullanıldı:<br><br>11 Şubat Cuma günü itibariyle İHE üretimi 250 gr Halk Ekmek 2 TL'den satılacaktır. Kamuoyu bilgisine sunarız.
İstanbul'da halk ekmeğe zam: İBB yeni fiyatı duyurdu
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