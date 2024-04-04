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Ekonomi

Japon teknoloji devi 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak

Japonya merkezli teknoloji şirketi Konica Minolta, sürdürülebilir büyüme stratejileri doğrultusunda yapısal reformlar gerçekleştirecek. Bu kapsamda, şirket mevcut mali yılda dünya çapında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

10:39 - 4/04/2024 Perşembe
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İş teknolojileri alanında faaliyet gösteren Japonya merkezli Konica Minolta, dünya çapında 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak.


Konica Minolta'dan yapılan açıklamada, şirketin, orta vadeli iş planı hedeflerine ve 2025 sonrası sürdürülebilir büyümeye ulaşmak için verimliliği artırmaya yönelik küresel yapısal reformları uygulamaya karar verdiği belirtildi.


Şirketin söz konusu reformlar kapsamında personel sayısını "küresel olarak yaklaşık 2 bin 400 kişi optimize edeceği" ifade edilen açıklamada, bunun 2024 mali yılında uygulanacağı aktarıldı.


Açıklamada, küresel yapısal reformlarla ilgili tek seferlik giderlerin Mart 2025'te sona erecek mali yıl için yaklaşık 20 milyar yen (yaklaşık 132 milyon dolar) olmasının beklendiği aktarıldı.


150 ülkede faaliyet gösteren Japon şirketin yaklaşık 40 bin çalışanı bulunuyor.



#Japonya
#Konica Minolta
#ekonomi
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