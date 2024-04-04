Japon teknoloji devi 2 bin 400 çalışanını işten çıkaracak

ABD ve Çin arasında yaşanan çip krizinde Çin'in tüm devlet kurumlarında Intel ve AMD çiplerine yasaklama getirmesi ile iki ülke arasındaki çekişme bir üst safhaya taşındı. Biden yönetimi, Huawei ile bağlantılı çip üreticilerini kara listeye alma hazırlığı yaparken Çin ise bugüne kadarki en büyük çip fonu olarak belirtilen 27 milyar dolarlık bir fon hazırlığı yapıyor.