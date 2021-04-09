Ekonomi Otomotivdeki çip krizinin çözümüne yönelik Japonya ile ABD iş birliği yapacak
OTOMOTİV

Japonya ile ABD çip tedarikindeki sıkıntının çözümüne yönelik iş birliği yapacak

Otomotivdeki çip krizinin çözümüne yönelik Japonya ile ABD iş birliği yapacak

Otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine yönelik iki ülke işbirliği yapacak. Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Haber Merkezi AA
Japonya ile ABD çip tedarikindeki sıkıntının çözümüne yönelik iş birliği yapacak
Foto/arşiv

Ekonomi, Ticaret ve Sanayi Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Kajiyama Hiroşi, ABD'li mevkidaşı Gina Raimondo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede ticaret ve enerji ilişkilerini ele alan iki bakan, otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen küresel yarı iletken tedarik zinciri problemine yönelik iş birliği yapılmasında anlaştı.

Kyodo ajansında yer alan haberde, iş birliği detaylarının, 16 Nisan'da ABD'de Başkan Joe Biden ile Başbakan Suga Yoşihide arasında düzenlenecek zirvede şekilleneceği ifade edildi.

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