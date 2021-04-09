Japonya ile ABD çip tedarikindeki sıkıntının çözümüne yönelik iş birliği yapacak Otomotivdeki çip krizinin çözümüne yönelik Japonya ile ABD iş birliği yapacak Otomotiv sektörünü derinden etkileyen çip krizine yönelik iki ülke işbirliği yapacak. Japonya ile ABD, küresel otomobil endüstrisini olumsuz etkileyen yarı iletken olarak adlandırılan çiplerin tedarik zincirinde yaşanan problemin çözülmesine yönelik yakın iş birliği yapılmasında anlaştı.

Haber Merkezi 09 Nisan 2021, 07:28 Son Güncelleme: 09 Nisan 2021, 07:33 AA