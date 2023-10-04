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Ekonomi

Johnson & Johnson'a verilen 223,8 milyon dolarlık ceza bozuldu

ABD'de Temyiz Mahkemesi, kansere yol açtığı öne sürülen "bebek pudrası" davasında Johnson & Johnson'a verilen 223,8 milyon dolarlık ceza kararını bozdu.

11:11 . 4/10/2023 Çarşamba
AA
Johnson & Johnson

Johnson & Johnson

New Jersey'deki Temyiz Mahkemesi, 4 davacının talk bazlı bebek pudrasında kullanılan asbest maddesine maruz kalmaları nedeniyle kansere yakalandıklarını iddia ettiği davada Johnson & Johnson hakkında verilen kararı reddetti.


Temyiz Mahkemesi, alt mahkemenin, davacıların duruşmada jüri üyelerine sunduğu bazı bilimsel uzman beyanlarının sağlam bir bilimsel dayanağının olup olmadığının değerlendirilmesinde başarısız olduğuna hükmetti.

Temyiz Mahkemesi, söz konusu dava kararını bozarken, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.


Johnson & Johnson, nisan ayında talk bazlı bebek pudrasının kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalar karşısında anlaşmaya giderek gelecek 25 yılda 8,9 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.

#ABD
#temyiz mahkemesi
#Johnson & Johnson
1 saat önce
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