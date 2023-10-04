Johnson & Johnson'a verilen 223,8 milyon dolarlık ceza bozuldu

Johnson & Johnson
New Jersey'deki Temyiz Mahkemesi, 4 davacının talk bazlı bebek pudrasında kullanılan asbest maddesine maruz kalmaları nedeniyle kansere yakalandıklarını iddia ettiği davada Johnson & Johnson hakkında verilen kararı reddetti.
Temyiz Mahkemesi, söz konusu dava kararını bozarken, yeni bir duruşma yapılmasına karar verdi.
Johnson & Johnson, nisan ayında talk bazlı bebek pudrasının kansere neden olduğu iddialarıyla açılan davalar karşısında anlaşmaya giderek gelecek 25 yılda 8,9 milyar dolar ödemeyi kabul etmişti.