Ekonomi JP Morgan beklentisini yükseltti Türkiye 2021de yüzde 6,1 büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

JP Morgan beklentisini yükseltti: Türkiye 2021’de yüzde 6,1 büyüyecek

Uluslararası yatırım kuruluşu JP Morgan, Türkiye için 2021 yılı büyüme beklentisini yüzde 4,8'den yüzde 6,1'e yükseltti. Şirket tarafından hazırlanan raporda, "Türkiye'de ilk çeyrek büyümesi özel tüketimin ivme kazanması ile yukarı yönde sürpriz yaptı" ifadelerine yer verildi.

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JP Morgan beklentisini yükseltti: Türkiye 2021’de yüzde 6,1 büyüyecek
JP Morgan

ABD merkezli çokuluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan, Türkiye’nin 2021 yılı büyüme beklentisini yukarı yönlü revize etti.

Geçtiğimiz aylarda Türkiye’nin 2021 büyüme tahminini yüzde 3,3’ten yüzde 4,6’ya çıkaran şirket, bunu daha da yukarıya çekerek yüzde 6,1 olarak güncelledi.

"Türkiye yukarı yönde sürpriz yaptı"

Dünya gazetesinin haberine göre, şirket tarafından hazırlanan raporda, “Türkiye'de ilk çeyrek büyümesi özel tüketimin ivme kazanması ile yukarı yönde sürpriz yaptı. Daha güçlü büyüme dezenflasyon sürecine ve dış ödemeler dengesine ilişkin riskleri artırırken erken gevşetme adımı risklerini azaltıyor” yorumunda bulunuldu.

  • JP Morgan’a göre, Türkiye'nin büyümesinde aşılamaların hızı ve turizm performansı kilit önemde olacak.

2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,1’lik büyüme

Kovid-19 salgını, Türkiye’yi hedef alan ekonomik saldırılar ile “kriz ve darbe” söylemleri sanayici, üretici ve yatırımcıyı durduramamış, Türkiye güçlü ekonomiyle 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümeyi başarmıştı. Avrupa’da en hızlı büyüyen ülke olan Türkiye, dünyada üçüncü sırada yer aldı.

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