Ekonomi JP Morgan da yanıldığını kabul etti Türkiye 2021de 46 büyüyecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​JP Morgan da yanıldığını kabul etti​: Türkiye 2021’de 4.6 büyüyecek

JP Morgan da yanıldığını kabul etti : Türkiye 2021’de 4.6 büyüyecek

JP Margan, Türkiye’nin 2020 ve 2021 büyümelerini yukarı yönlü revize etti. Aralık ayı sanayi üretim endeksinin rekor seviyeye çıkmasının ardından JP Morgan, Türkiye’nin 2020 ekonomik büyüme tahminini %1,1’den %1,9’a, 2021 büyüme tahminini ise %3,3’ten %4,6’ya çıkardı.

Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye’nin zorlu pandemi yılında ekonomisini tam kapatmayarak gösterdiği direnç, 2020’yi büyümeyle kapatmasını sağladı. Üretim ve hızlı lojistik ile öne çıkan Türkiye’ye yönelen ilgi, geçen yıl üretim çarkının durmadan dönmesini beraberinde getirdi. Cuma günü açıklanan Aralık 2020 dönemine ilişkin sanayi üretim endeksinin 144,5 ile rekor seviyeye çıkması, dördüncü çeyrek büyümesinin güçlü olacağını gösterdi.

  • Önceki günkü bu açıklamanın ardından uluslararası kuruluşlar Türkiye’ye ilişkin büyüme tahminlerini yukarı yönlü revize etmek zorunda kaldı. ABD merkezli çokuluslu bankacılık ve finans hizmetleri şirketi JP Morgan; 2020, 2021 için Türkiye’nin büyüme oranı beklentisini yükseltti. Türkiye’nin 2020 ekonomik büyüme tahminini% 1,1’den% 1,9’a revize eden JP Morgan, 2021 büyüme tahminini ise %3,3’ten %4,6’ya çıkardı.

TÜRKİYE’DE SÜRPRİZ BİTMEZ

Firmanın yayınladığı bir raporda, tecrit gibi kontrol önlemlerine rağmen iç talebin 2020’nin dördüncü çeyreğinde oldukça dirençli olduğu ifade edildi. Raporda, “Türkiye’nin büyümesi, Türk özel sektörünün sağlamlığını ve esnekliğini yansıtan ‘her zaman yukarı yönlü sürprizleri gösteriyor” denildi.

'TÜRKİYE TECRÜBESİ'NE VURGU

  • Türkiye’nin önceki yıllardaki krizlerle başa çıkma deneyiminin altını çizen raporda, yeni koronavirüs pandemisinde Türkiye’nin benzerlerini geride bırakmasının şaşırtıcı olmadığını vurguladı. Bu performansın ana nedenlerinden birinin, geçen yılın ilk yarısında hükümetin önderliğindeki devasa kredi büyümesi olduğunu ve ekonominin pandemiden kurtulmasına destek olduğunu belirtti. Raporda ayrıca, turizm sektörünün performansına ve aşılama sürecine ilişkin daha umut verici beklentiler göz önüne alındığında, ekonominin bu yıl daha yüksek büyüme görebileceğinin altı çizildi.

4. çeyrek verisi 1 Mart'ta

Geçen yılın ilk çeyreğinde yüzde 4,5 büyüyen Türkiye ekonomisi, Kovid-19 salgını nedeniyle alınan kısıtlayıcı tedbirlerin etkisiyle ikinci çeyrekte yüzde 9,9 küçüldü. Hazirandan itibaren tedbirlerin kademeli olarak kaldırılmasıyla birlikte üçüncü çeyrekte yüzde 6,7’lik büyüme yakalayan Türkiye ekonomisinin son çeyrekte de güçlü bir büyüme kaydetmesi bekleniyor. Ekim-Kasım-Aralık 2020 dönemine ilişkin büyüme rakamının TÜİK tarafındran 1 Mart 2021 tarihinde açıklanması bekleniyor. Türkiye’nin 2020’yi büyüme ile kapatan birkaç ülkeden biri olması bekleniyor.

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