Kabine bugün toplanıyor: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar da masada

Kiracı ile ev sahibi arasındaki her türlü anlaşmazlık, 1 Eylül 2023’ten itibaren arabulucuda çözülecek. Ortaklığın giderilmesi, komşuluk hakkı, kat mülkiyeti sorunu, aidat, tamirat ve tadilata izin gibi pek çok konu da bu bürolarda konuşularak tatlıya bağlanacak. Her şeye rağmen anlaşma sağlanamazsa mahkeme devreye girecek.