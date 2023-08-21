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Ekonomi

Kabine bugün toplanıyor: Öğrencilere vergisiz telefon ve bilgisayar da masada

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Kabine Toplantısı'na başkanlık edecek. Gözlerin çevrildiği toplantıda enflasyonla mücadele, memur ve emekli maaş artışları ile ilgili toplu görüşme sürecinin yanı sıra gençlere vergisiz telefon ve bilgisayar satışı konusunun da ele alınması bekleniyor.

08:07 . 21/08/2023 Pazartesi
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Kabine bugün toplanıyor

Kabine bugün toplanıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında yapılacak kabine toplantısının gündemi yoğun.


Beştepe'deki toplantıda, iç ve dış gelişmeler detaylarıyla ele alınacak.


Enflasyonla mücadelede atılan adımların sonuçları değerlendirilecek. Eylül ayında açıklanması beklenen Orta Vadeli Program ile ilgili çalışmalar görüşülecek.


Memur ve emeklilerin maaş artışları gündemde

Bir diğer başlık da, memur ve emeklilerin maaş artışları olacak. 2024-2025 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmelerinde henüz bir anlaşma sağlanamadı. Toplantıda, sürece ilişkin son durum gözden geçirilecek.


Vergisiz telefon ve bilgisayar satışı

AK Parti'nin Seçim beyannamesinde yer alan gençlerin ilk elektronik eşya alımlarında vergiden muaf tutulması uygulaması da masaya yatırılacak. Telefon, tablet, Bilgisayar gibi elektronik eşyalardaki vergi indirimi için hükümet nezdinde yapılabilecekler ele alınacak.


KKTC'de Pile-Yiğitler yolu gerilimi

Ankara, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Türklerin ve Rumların birlikte yaşadığı Pile Köyü'ne geçişi kolaylaştırmak için başlattığı yol çalışmasını, Birleşmiş Milletler'in engelleme girişimine sert tepki gösterdi.


Toplantıda, gerginliğin ardından yaşanan son durum da değerlendirilecek.


Tahıl sevkiyatı nasıl sürdürülecek?

Bir diğer gündem maddesi ise Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeler. Rusya'nın Tahıl Koridoru anlaşmasından çekilmesinin ardından geçtiğimiz hafta ilk gemi Ukrayna limanından ayrıldı.


Tahıl sevkiyatının sürdürülebilmesine yönelik alternatifler de toplantıda ele alınacak.

Deprem bölgesindeki yeni konut inşa çalışmaları, Olası afetlere yönelik tedbir planları ile terörle mücadele konuları da Kabine'nin gündeminde yer alacak.






#Kabine toplantısı
#Cumhurbaşkanı Erdoğan
#Vergisiz cep telefonu
#Memur maaşı
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