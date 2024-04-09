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Ekonomi

Kadın girişimci ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı

Oltulu kadın girişimci Ayşe Avcı, Oltu Organize Sanayiinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 20 milyonluk desteğini alarak açtığı arı ürünleri fabrikasının ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı.

10:15 - 9/04/2024 Salı
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Kadın girişimci ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı
Kadın girişimci ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı

Oltulu kadın girişimci Ayşe Avcı, Oltu Organize Sanayiinde, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunun 20 milyonluk desteğini alarak açtığı arı ürünleri fabrikasının ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı.

Evli üç çocuk annesi Ayşe Avcı (45) “TKDK'dan 20 milyonluk bir destek alarak bu projeye başladım üretime başladım ilk ihracatımı Azerbaycan'a yaptım. Kadın girişimci olarak bununla gurur duyuyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fabrikamda 8 kişi çalışıyor personelde genelde bayanları çalıştırıyorum, bayanlarla çalışmak çok kolay. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim Fabrikamızda bal mumu, fondan şekeri, arı yemi maddesi, arı invert surubu, kovan ve çerçeve üretiyoruz” dedi.



#Oltu
#ekonomi
#ihracat
#Türkiye
#Azerbaycan
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