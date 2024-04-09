Kadın girişimci ilk ihracatını Azerbaycan'a yaptı

Evli üç çocuk annesi Ayşe Avcı (45) “TKDK'dan 20 milyonluk bir destek alarak bu projeye başladım üretime başladım ilk ihracatımı Azerbaycan'a yaptım. Kadın girişimci olarak bununla gurur duyuyorum. Bana destek olan herkese çok teşekkür ediyorum. Fabrikamda 8 kişi çalışıyor personelde genelde bayanları çalıştırıyorum, bayanlarla çalışmak çok kolay. Bu süreçte bana destek olan herkese çok teşekkür ederim Fabrikamızda bal mumu, fondan şekeri, arı yemi maddesi, arı invert surubu, kovan ve çerçeve üretiyoruz” dedi.