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Ekonomi
Kadın temsilinde taahhüd bildirgesi

Kadın temsilinde taahhüd bildirgesi

Mehmet Ali Parto
04:001/10/2024, Salı
G: 1/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Yatırım hizmetleri sunan kurumlar, Türkiye'nin kurumsal yönetimde, toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşması için ‘Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz’ bildirgesine imza attı.

Sabancı Üniversitesi Kurumsal Yönetim Forumu ev sahipliğinde faaliyet gösteren Yüzde 30 Kulübü Türkiye, yönetim kurullarında kadın temsilinin artırılması için finans sektörüyle iş birliği yaptı. Yatırım hizmetleri sunan kurumlar, Türkiye'nin kurumsal yönetimde, toplumsal cinsiyet eşitliği hedeflerine ulaşması için ‘Şirketlerin Yönetim Kurullarında ve Üst Düzey Pozisyonlarında Kadınların Temsilinin Artırılmasını Önemsiyoruz’ bildirgesine imza attı. Bildirgeye imza atan 7 kurum tarafından ortak açıklama yapıldı.


YÜZDE 34’ÜNDE KADIN ÜYE YOK

Açıklamada, “Yatırım hizmetleri ve bu hizmetlere bağlı yan hizmetler talebinde bulunan şirketleri yönetim kurullarında ve üst düzey pozisyonlarında kadın temsilinin artırılması ve kadın-erkek üye oranındaki dengeli yapılanmanın önemi konusunda bilgilendireceğimizi ve bu konuda harekete geçmelerini destekleyeceğimizi beyan ediyoruz” denildi. 'Türkiye’de Kadın Direktörler' raporuna göre, 2023 yılında Borsa İstanbul’da işlem gören şirketlerin yönetim kurulunda ortalama %17,9 kadın üye olduğunu ve bu şirketlerin %34’ünün yönetim kurulunun tamamen erkeklerden oluştuğunu gösteriyor.




#Girişimcilik
#kadın
#ekonomi

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