Ekonomi Kağıt fiyatları cep yakıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kağıt fiyatları cep yakıyor

Kağıt sektörünün dışa bağımlı olması sebebiyle avro ve doların artması sonucu kağıdın kullanıldığı birçok alanı olumsuz etkiliyor. Oluklu mukavva sektöründe faaliyet gösteren Olmuksan IP'nin 50. yılı nedeniyle düzenlenen toplantıda Olmuksan International Paper Genel Müdürü Ergun Hepvar ile sektörü ve şirketin yatırım planlarını konuştuk.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Son günlerdeki ekonomik gelişmeler kağıdın kullanıldığı birçok alanı olumsuz etkiliyor
Son günlerdeki ekonomik gelişmeler kağıdın kullanıldığı birçok alanı olumsuz etkiliyor

Sektörün artan maliyetleri konusunda da değerledirmelerde bulunan Hepvar, "Kağıt, maliyetimizin önemli bir faktörü, yüzde 80 civarında maliyete etki yapan bir girdi. Yılbaşından beri kağıt fiyatlarında yerli piyasada yaklaşık yüzde 70 artış oldu. İthal olanlarda da Döviz bazlı fiyatın artmasından dolayı ciddi bir artış yaşandı fiyat artışı yüzde 100'e yaklaştı" diye konuştu.

Oluklu mukavaa sektörünün Türkiye'deki toplam büyüklüğünün 2.2 milyon ton civarında olduğunu belirten Hepvar," Avrupa'nın 5'inci büyük pazarıyız. Geçen sene sektör tonaj bazında yüzde 10 büyüdü. İlk yarıda da 5.5 büyüdü. İlk çeyrekte hızlıydı ikinci çeyrekte biraz yavaşladı . Son çeyrekte biraz düşebilir" dedi.

Ergun Hepvar

TALEP DARALMASI YOK

Hepvar, sektörde çok oyuncunun olduğunu söyleyerek, kağıt maliyetlerinin özellikle küçük oyunculara ciddi yük bindirdiğini anlattı. Şu ana kadar önemli bir talep daralaması yok " diyen Hepvar, Şu bilgileri paylaştı: "Kağıt hammaddemizin yaklaşık yüzde 35'i ithal. Türkiye hurda oluklu mukavvayı toplamada istediğimiz seviyede değiliz. Türkiye kendi üretimini karşılayacak hurdayı toplayamadığı için ithal etmek zorunda kalıyor. Hurdayı ithal ettğimizde de avro ile alıyorsunuz."

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Hepvar, 2019'un ilk çeyrek sonuna kadar kapasite artışı ve yeni makine teçhizatına yönelik 20 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. Kapasite kullanım oranı yüzde 90'ın üzerine çıkardıklarını bildiren Hepvar, "Yatırımın bir kısmı kapasite artışı, bir kısmı şu anda Türkiye'de benzeri olmayan yeni makine yatırımına yönelik olacak" dedi.

REKLAM
  • TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ
  • Olmuksan IP'nin kapasite kullanım oranının geçen yıl yüzde 90'ın üzerinde gerçekleştiğini belirten Hepvar, yeni bir fabrika yatırımının gündemde olup olmadığı ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Olabilir. Türkiye'de aynı kalmayı düşünmüyoruz. O yüzden organik, inorganik bakıyoruz."

Çiftçilere çifte müjde
EKONOMİ
Çiftçilere çifte müjde

Kayıt dışılığa rehberli çözüm
EKONOMİ
Kayıt dışılığa rehberli çözüm

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu

İşte PKK'nın Münbiç kadrosu
Hedefimiz Fırat’ın doğusu

Hedefimiz Fırat’ın doğusu
Derbide kazanan yok

Derbide kazanan yok

G.Saray'ın yenildiği haftada derbi berabere bitti.
Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Erdoğan'a İdlib teşekkürü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Guterres ile bir araya geldi.
Reyhanlızanlısı tutuklandı

Reyhanlızanlısı tutuklandı

MİT, özel bir operasyonla Suriye'den getirmişti.
İsrail'i sorumlu tuttu

İsrail'i sorumlu tuttu

Kremlin, Putin-Netanyahu görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.
Mavi listeye darbe

Mavi listeye darbe

1.5 milyon TL ödülle aranan terörist etkisiz hale getirildi.
Türkiye'ye geldi

Türkiye'ye geldi

Türkiye ile Hollanda ilişkileri normalleşiyor.
Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Türkiye'denAkdeniz hamlesi

Sondaj kuyularının açılması için anlaşma sağlandı.
Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

Ortodoks Kilisesi bölünmenin eşiğinde

​Ortodoks dünyasında gerginlik: Ukrayna Kilisesi bağımsız olacak.
4 ayın en yüksek kapanışı

4 ayın en yüksek kapanışı

Yüzde 1,59 değer kazanarak 99.000 puanı aştı.
Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

Ordu'nun yeni belediyebaşkanı belli oldu

​Enver Yılmaz'ın istifası sonrası AK Parti'nin adayı seçildi.
İran'dan çekildi

İran'dan çekildi

​Şirketten ilk açıklama: Paramızı alamıyoruz.
1 dakikaşartı getirildi

1 dakikaşartı getirildi

​Artan şikayetler üzerine yeni uygulamaya geçildi.
Rusya harekete geçti!

Rusya harekete geçti!

​Rus uçağının düşürülmesinin ardından önemli karar.
İlk kez itiraf etti

İlk kez itiraf etti

Yusuf Nazik etkin pişmanlıktan yararlanmak istiyor.
Derbide yoklar

Derbide yoklar

​Kritik derbi öncesi F.Bahçe'ye kötü haber.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.