Kağıt fiyatları cep yakıyor

Sektörün artan maliyetleri konusunda da değerledirmelerde bulunan Hepvar, "Kağıt, maliyetimizin önemli bir faktörü, yüzde 80 civarında maliyete etki yapan bir girdi. Yılbaşından beri kağıt fiyatlarında yerli piyasada yaklaşık yüzde 70 artış oldu. İthal olanlarda da Döviz bazlı fiyatın artmasından dolayı ciddi bir artış yaşandı fiyat artışı yüzde 100'e yaklaştı" diye konuştu.

Oluklu mukavaa sektörünün Türkiye'deki toplam büyüklüğünün 2.2 milyon ton civarında olduğunu belirten Hepvar," Avrupa'nın 5'inci büyük pazarıyız. Geçen sene sektör tonaj bazında yüzde 10 büyüdü. İlk yarıda da 5.5 büyüdü. İlk çeyrekte hızlıydı ikinci çeyrekte biraz yavaşladı . Son çeyrekte biraz düşebilir" dedi.

Ergun Hepvar

TALEP DARALMASI YOK

Hepvar, sektörde çok oyuncunun olduğunu söyleyerek, kağıt maliyetlerinin özellikle küçük oyunculara ciddi yük bindirdiğini anlattı. Şu ana kadar önemli bir talep daralaması yok " diyen Hepvar, Şu bilgileri paylaştı: "Kağıt hammaddemizin yaklaşık yüzde 35'i ithal. Türkiye hurda oluklu mukavvayı toplamada istediğimiz seviyede değiliz. Türkiye kendi üretimini karşılayacak hurdayı toplayamadığı için ithal etmek zorunda kalıyor. Hurdayı ithal ettğimizde de avro ile alıyorsunuz."

20 MİLYON DOLARLIK YATIRIM PLANI

Hepvar, 2019'un ilk çeyrek sonuna kadar kapasite artışı ve yeni makine teçhizatına yönelik 20 milyon doların üzerinde yatırım yapacaklarını söyledi. Kapasite kullanım oranı yüzde 90'ın üzerine çıkardıklarını bildiren Hepvar, "Yatırımın bir kısmı kapasite artışı, bir kısmı şu anda Türkiye'de benzeri olmayan yeni makine yatırımına yönelik olacak" dedi.

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TÜRKİYE'YE GÜVENİYORUZ

Olmuksan IP'nin kapasite kullanım oranının geçen yıl yüzde 90'ın üzerinde gerçekleştiğini belirten Hepvar, yeni bir fabrika yatırımının gündemde olup olmadığı ile ilgili soru üzerine şöyle konuştu: "Olabilir. Türkiye'de aynı kalmayı düşünmüyoruz. O yüzden organik, inorganik bakıyoruz."

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