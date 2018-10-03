Kalın: McKinsey'in bağlayıcı tarafı yoktur

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sona erdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki toplantı, 3 saat 40 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, toplantı sonrası açıklamalarda bulundu.

Kalın, McKinsey iddialarına ilişkin bir gazetecinin sorusuna şu şekilde cevap verdi:

"Tartışmanın nereden çıktığı malum. Neden tartışıldığı da malum. Bununla ilgili Hazine ve Maliye Bakanımız çok güzel, detaylı hem yazılı hem sözlü açıklamalar yaptı. Kamu Maliyesi Dönüşüm ve Değişim Ofisi'nin kurulması kararı alındı bu Yeni Ekonomik Program çerçevesinde. Yani Türk ekonomisini yeniden şekillendirecek çok önemli bir adım atılıyor burada. Yıllardır yapılmamış olan ama yeni Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha kolay hale gelen bu adım, şimdi Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından ve bakanımızın öncülüğünde atılıyor. Biz hep ne diyoruz? Türkiye, serbest piyasa kuralları çerçevesinde, küresel ekonomiye entegre bir biçimde bundan sonraki maliye, üretim, ticaret, vergi politikalarını tutarlı, disiplinli bir şekilde uygulamaya devam edecek. Bunun aksini söylesek bizi korumacılıkla, Türk ekonomisini içe kapatmakla suçlarlar. Tabii ki böyle bir şey söz konusu olamaz. Türkiye'nin ekonomisi küresel ekonomiye entegre bir ekonomidir."

İbrahim Kalın, Amerika'da, Almanya'da ve diğer ülkelerde yaptıkları toplantıları anımsatarak, "Dünyanın farklı ülkelerindeki, ekonomilerindeki tecrübeleri alıp, bunları bu yeni dönüşüm programının parçası haline getirmekten daha doğal bir şey olamaz. Bunu kalkıp işte 'yeni bir IMF modeli, Türk ekonomisini yabancı şirketlere, kurumlara teslim ediyorlar, bizim mahremimize giriyorlar, artık onlar yönetecek Türk ekonomisini' gibi iler tutar tarafı olmayan, hem ekonomi yönetimimizi hem Sayın Bakanımızı, dolaylı olarak da Cumhurbaşkanımızı hedef alan bir takım mesnetsiz iddialar bunlar." dedi.

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Anamuhalefetin zaman zaman bu tür konuları gündeme getirerek bir şey elde edemeyeceğini değerlendiren Kalın, "Türkiye Cumhuriyeti ekonomisini, Türkiye Cumhuriyeti'nin ilgili birimleri yönetir. Bu hep böyle olmuştur, bundan sonra da böyle olacaktır ama siz kalkıp dünyaya kendinizi kapatıp, Türkiye gibi büyük bir ekonomiyi yönetemezsiniz. Bunu tabii ki farklı paydaşlarla her zaman yaparsınız. Dünya ekonomisine entegre bir ekonomidir Türk ekonomisi ve farklı tecrübelerden istifa etmek için farklı yerlerden danışmanlık hizmetleri alabilir. Bu danışmanlık hizmetinin bir bağlayıcı tarafı, kanuni hükmü yoktur." ifadesini kullandı.

Kalın, danışmanlık çalışmalarına bakılacağını, ilgili ekonomi birimlerinin bunları uygun görürse alabileceğini belirterek, bunun dışında başka yerlere konuyu çekmenin "siyasi safsata" olacağını bildirdi.