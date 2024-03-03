Kalkınma Yolu için Irak'la karşılıklı ofis açacağız

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türkiye ile Irak yetkililerinin Kalkınma Yolu Projesi konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürüttüğünü belirterek, "Kalkınma Yolu Projesi'nin takibi için İki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalındı" dedi. Uraloğlu, Türkiye ile Irak arasında ulaştırma alanında ilişkilerin daha ileri seviyeye taşınması için çalışmaların hızlandığını söyledi. Bu kapsamda, kısa süre önce Irak Ulaştırma Bakanı Rezzak Muheybes es-Sadavi ve beraberindeki heyet ile bir araya geldiklerini anımsatan Uraloğlu, ülkeler arasında ulaştırma sektöründeki ilişkilerinin ve çalışmaların çok yönlü devam ettiğini vurguladı.

SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Uraloğlu, yürütülen ilişkiler kapsamında Kalkınma Yolu Projesi'nin önemli bir yeri olduğunun altını çizerek, "Ülkemiz ile Irak makamları Kalkınma Yolu konusunda yakın ve yoğun bir çalışma yürütmektedir. Irak ile projenin teknik tarafına yönelik çalışmalarımız devam ediyor. Projenin finansmanı ve yürütülmesi konusunda da fikir alışverişi sürdürülüyor. Kalkınma Yolu Projesi'nin takibi için iki ülke arasında karşılıklı ofis açılması konusunda mutabık kalındı. İlerleyen dönemde bu konuda somut adımlar atılacaktır" ifadelerini kullandı.

NAKLİYE SÜRESİ 25 GÜNE DÜŞECEK

Uraloğlu, proje ile bölgede ulaşımın daha kolay hale geleceğine dikkati çekerek, "Ümit Burnu'ndan bugün 45, Kızıldeniz'den 35 günde yapılan nakliyeler Kalkınma Yolu'nu bitirdiğimizde 25 güne düşecek" dedi. Irak'ın güneyinde inşa edilen Fav Limanı'na gelecek yüklerin Türkiye'ye, buradan Avrupa'ya ulaştırılacağını belirten Uraloğlu, bu amaçla 2022'nin başında altyapı çalışmalarına başlanan ve 4 yılda tamamlanması öngörülen projeyle Fav Limanı'ndan ülkeye ulaşacak yaklaşık bin 200 kilometrelik çift yönlü otoban ve demir yolu inşa edilmesi planlandığını aktardı.







