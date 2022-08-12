Kalyon Enerji’ye yarım milyar dolar yatırım: Yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımında kullanılacak

Türkiye’nin hızla büyüyen enerji sektörü, yabancıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Dünyanın en büyük yatırım şirketlerinden International Holding Company’nin (IHC) iştiraki International Energy Holding (IEH) Türkiye’de enerji sektöründe stratejik iş birliğine imza attı. Buna göre, Birleşik Arap Emirlikleri'nin en hızlı büyüyen yatırım şirketi ve Abu Dhabi Borsası’nda halka açık olan IHC’nin iştiraki International Energy Holding, Kalyon Holding’e bağlı Kalyon Enerji’nin yüzde 50’sini 1.8 milyar dirheme (yaklaşık 500 milyon dolar) satın aldı.

Cemal Kalyoncu

DÜNYADA ETKİN ROL ÜSTLENECEK

Global ölçekli yatırımlarıyla Türkiye’nin sürdürülebilir kalkınmasındaki başrol oyuncularından olan Kalyon Holding, söz konusu ortaklık anlaşması çerçevesinde, dünyanın enerji alanındaki gelecek tasarımında etkin rol üstlenecek ve Türkiye için ürettiği değeri Kalyon Enerji markasıyla dünyaya taşıyacak. Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, hem Türkiye’de hem de dünyada artan nüfusun gelecekteki enerji ihtiyacının yaşama uyumlu kaynaklardan karşılanabilmesi için Ar-Ge çalışmalarının yanı sıra yatırımları da sürdürdüklerini söyledi.

İMZA BÖLGE İÇİN DE ÖNEMLİ

İmzaladıkları anlaşmanın sadece iki ülke adına değil, bölgesel çapta da büyük bir öneme haiz olduğunun altını çizen kalyoncu söyle devam etti: “Enerji sektöründe attığımız adımlar ve hayata geçirdiğimiz yatırımlar, bugüne kadar yabancı yatırımcıların ilgisine mazhar olmuştu. IEH ile gerçekleştirdiğimiz görüşme ve karşılıklı değerlendirme sonunda, Kalyon Enerji hisselerinin yüzde 50’sini devretme konusunda anlaştık. Bu beraberlik Kalyon Holding’in global marka olma yolunda en önemli kilometre taşlarından biri olacak.”

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TÜRKİYE’YE DUYULAN GÜVENİN ESERİ

Kalyon Holding’e ve Türkiye’ye duyulan güvenin bir göstergesi olan tarihi anlaşma ile inşaat, enerji ve havacılık gibi stratejik alanlarda derinleşeceklerini ve gıda gibi yeni sektörlere gireceklerini kaydeden Kalyoncu, “Holdingimizin ve Türkiye’nin bayrağını farklı coğrafyalarda gururla dalgalandırmaya, ülkemize daha çok yatırım yaparak ekonomiye, büyümeye, istihdama katkı sağlamaya devam edeceğiz. İklim değişikliği,çağımızın belirleyici zorluğu olduğu için dünyayı sürdürülebilir bir yeşil ekonomiye dönüştürme çabalarımızı artırarak sürdüreceğiz” diye konuştu.

ÜLKEYE CİDDİ DÖVİZ GİRECEK

Cemal Kalyoncu, hisse devrinden elde edilecek tutarın Türkiye’ye kayda değer bir döviz girdisi sağlayacağını da söyledi. Kalyoncu, bu gelirin sadece sözleşmeye konu olan Kalyon Enerji’ye ait projelerin büyüme ve gelişiminde değil, aynı zamanda dünyanın ilk ve tek tam entegre güneş paneli üretim tesisi konumundaki Kalyon PV’nin halihazırda 1000 MW olan üretim kapasitesinin 2000 MW’a çıkarılmasıyla birlikte, yeni güneş ve rüzgâr enerjisi üretimi yatırımlarında kullanılacağını belirtti. Verilen bilgiye göre, Kalyon Holding daha önce yaptığı önemli yatırımlarla, tek çatı altında 4 fabrika barındıran Kalyon PV’nin başta 500 MW olan üretimini 1000 MW’a kadar çıkardı.