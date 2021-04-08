1 milyar dolarlık merkez için açılan yarışmada birincilik ödülü 'Vaha'ya gitti

20 milyon metrekarelik alana kurulan ve tamamlandığında dünyanın en büyük güneş enerjisi üretim merkezleri arasında yerini alacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin SCADA Merkezi binası için Kalyon Holding ve Türkiye Tasarım Vakfı iş birliğiyle açılan yarışmada dereceye giren projeler açıklandı.

Türkiye'nin en büyük yenilenebilir enerji projesinin yönetim binası için düzenlenen yarışmada, Türkiye'nin önemli mimarlık ofisleri tarafından hazırlanan 61 proje yarıştı.

Katılan projelerin yenilenebilir enerjinin önemine ve geleceğine vurgu yapabilecek ikonik bir bina tasarımı hedefiyle mekansal bütünlük, yenilik, özgünlük, estetik ve uygulanabilirlik yönünden değerlendirildiği yarışmada, Yüksek Mimar Caner Bilgin ve Mimar Begüm Yılmaz Bilgin'in "Vaha" isimli projesi birincilik ödülüne layık görüldü.

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"Toprak Kule" isimli proje ikinci, "İçgüdü" isimli proje yarışmada üçüncü olurken, "Yer Gök Arası", "Güneş Yolu", "Çeper", "logos", "Tepe", "Solark", "Çatlak", "Vaha 2" ve "Zeroone" isimli projeler ise yarışmada dereceye giren diğer çalışmalar olarak belirlendi.

Birincilik ödülünü alan "Vaha" projesine uygun şekilde inşa edilecek SCADA Merkezi, Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin yönetim binası olmanın yanı sıra bilim insanlarının ve öğrencilerin bir araya geldiği bir bilgi ve teknoloji merkezi olarak da hizmet verecek.

"Hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide"

Kalyon Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Kalyoncu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yenilenebilir enerji yatırımlarının Türkiye'nin ve dünyanın geleceği için önemli olduğunu vurguladı.

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Bundan sadece 8 ay önce Ankara'da Kalyon Güneş Teknolojileri Fabrikası'nın açılış töreninde "Çare temiz enerji" dediğini hatırlatan Kalyoncu, şunları kaydetti:

"Gerçekten hem ülkemizin hem de gezegenimizin geleceğinin anahtarı yenilenebilir enerjide. Hem fabrikamızın hem de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'ye ekonomik ve çevresel yönden büyük katkı sunacağını ve bu projeyle ne kadar gurur duyduğumuzu da ifade etmiştim. Karapınar Güneş Enerjisi Santrali, tamamlandığında 3,5 milyon adet panelle 1.000 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 2 bin 600 futbol sahası genişliğinde bir alana yayılacak ve Türkiye'nin uzaydan görülebilen ilk yapısı olacak. Ülkemizin toplam enerji üretiminde güneş enerjisinin payını yüzde 20 artıracak. Ülke ekonomisine, bölgeye ve çevreye çok büyük katkıları olacak. Şu anda yapımı devam etmesine rağmen 190 megavat üretim kapasitesinin üzerine çıkmış ve halihazırda Türkiye'nin en büyük güneş enerji santrali haline gelmiş durumda. Başlangıçtan itibaren hem fabrikamızın hem de santralimizin, üretim tesisi olmanın ötesinde, sektöre ve ülkeye hizmet edecek birer teknoloji ve bilgi üssü olmasını hedefledik. "

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Kalyoncu, geleceğe hizmet eden bu yatırımların, bilimsel gelişmeye katkısı, işlevselliği ve tasarımı ile geleceği yansıtmasını istediklerini ifade etti. Bu amaçla fabrikada dev bir Ar-Ge merkezi kurduklarını bildiren Kalyoncu, aynı misyonu, Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise 6. en büyük güneş enerjisi santrali olacak Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin de üstlenmesini arzu ettiklerini söyledi.

Kalyoncu, "SCADA Mimari Tasarım Yarışması, gurur duyduğumuz bu projenin ihtişamına yakışır, geleceği yansıtan bir yönetim binası arayışıyla başladı. Ülkemizin çok değerli mimarları, birbirinden kıymetli çalışmalarıyla bu yarışmaya katıldılar. Emekleri, yaratıcılıkları ve katkıları için tüm katılımcılara şahsım ve Kalyon Holding adına teşekkür ediyorum. Jüri üyelerimiz Melike Altınışık, David Green, Deniz Aslan, İmdat As, Kübra Kalyoncu Şeherli, Murat Tabanlıoğlu ve Refik Anadol'a, Türkiye Tasarım Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Fehmi Bilge'ye ve emeği geçen tüm vakıf çalışanlarına huzurlarınızda ayrı ayrı teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

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"İnşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak"

Jüri üyelerinden Kalyon Holding Yönetim Kurulu Üyesi Mimar Kübra Kalyoncu Şeherli de Karapınar Güneş Enerjisi Santrali'nin Türkiye'nin geleceğe yönelik enerji hedefleri açısından sadece ekonomik değil, sembolik bir değeri de bulunduğunu belirtti.

Yenilenebilir enerji kaynaklarının, özellikle de güneş enerjisi alanında yapılan yatırımların, Türkiye'ye küresel rekabette güç kazandıracağını ifade eden Şeherli, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bu büyük yatırımın ifade ettiklerine uygun simgesel bir yapıyla buluşmasını arzu ettik ve bu mimari tasarım yarışmasını gerçekleştirdik. Bir mimar olarak da jürisinde yer aldığım yarışma, çok keyifli ve heyecanlıydı ancak birbirinden iyi projeler içinden birinciyi seçmek de bir o kadar zorlayıcıydı. Katılan bütün projelerin çok yaratıcı ve ilham verici olduğunu belirtmek isterim.

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Kazanan projeyi baz alarak inşa edilecek SCADA Merkezi, sadece bir yönetim binası olmayacak. Türkiye'de bu alanda çalışan profesyonellerin, akademisyenlerin ve öğrencilerin yararlanabileceği bir teknoloji ve bilgi merkezi olarak da hizmet verecek. Tüm katılımcılara ve değerli jüri üyelerimize teşekkür ediyorum."

Jüri Başkanı Mimar Melike Altınışık ise enerji ihtiyacının büyük bir hızla arttığını vurgulayarak, 2050 yılında ihtiyaç olan enerji miktarının 2018'de tüketilenin iki katı olacağını söyledi.

Yenilebilir enerji kaynaklarının tek çözüm yolu olduğuna işaret eden Altınışık, "Türkiye'de de bu anlamda önemli adımlar atılıyor ve güneş enerjisi adına yapılan en büyük yatırım da Karapınar'da yükselmeye başladı. Karapınar'ın odağında ise SCADA Merkezi olacak. Bu kadar önemli ve stratejik bir yere kurulacak SCADA Merkezi'nin özel olmasını hedefledik." dedi.

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