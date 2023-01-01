Kamu alacaklarına yapılandırma imkânı

Hükümet, 2021’de vergi indirimi ya da bazı vergileri kaldırarak vatandaşa 154,2 milyar liralık, 2022’de ise 276,8 milyar liralık destek sağladı. 2 yılda feragat edilen vergi tutarı 431 milyar liraya ulaştı. Buna rağmen 2022’de son 20 yılın en iyi bütçe performansı gerçekleşirken, 461 milyar lira olarak öngörülen bütçe açığı 139 milyar lirayla sınırlı kalmıştı.