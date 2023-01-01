Kamu alacaklarına yapılandırma imkânı

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Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırlanıyor.
Geçen yıldan beri konuşulan ve son zamanlarda sıkça dillendirilen kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yalanlamadığı ve “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi” olarak nitelendirilen düzenlemenin Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceği ve kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklayacağı ifade edildi.
Düzenlemeyle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırma imkânı verileceği konuşuluyor. Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.