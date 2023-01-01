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Ekonomi

Kamu alacaklarına yapılandırma imkânı

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırlanıyor. 31 Aralık 2022'ye kadar oluşan borçların tümü yapılandırılacak düzenlenenin önümüzdeki hafta kabine toplantısında ele alınması bekleniyor.

Ekonomi Servisi
Ekonomi Servisi
4:00 . 21/01/2023 Cumartesi
Yeni Şafak
Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırlanıyor.

Vatandaşların devlete olan vergi, ceza ve prim borçları için kapsamlı bir yapılandırma paketi hazırlanıyor.

Geçen yıldan beri konuşulan ve son zamanlarda sıkça dillendirilen kamu alacaklarının yapılandırılmasıyla ilgili düzenleme geliyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yalanlamadığı ve “Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırma paketi” olarak nitelendirilen düzenlemenin Pazartesi günü yapılacak kabine toplantısında değerlendirileceği ve kabine sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın paketin ayrıntılarını açıklayacağı ifade edildi.

KAPSAMDA NE VAR?

Düzenlemeyle 31 Aralık 2022'ye kadar devlete olan tüm borçlar yapılandırma imkânı verileceği konuşuluyor. Yapılandırma işleminin vergi borçları; maliyeye olan vergi borçları henüz kesinleşmemiş veya dava sürecinde olan cezalar, Kredi Yurtlar Kurumu öğrenim kredileri, motorlu taşıt vergileri, trafik cezaları, nüfus cezaları, askerlik cezaları, otoyol ve köprülerden kaçak geçiş ücretleri ve cezaları, gümrük cezaları ve sosyal güvenlik kurumu tarafından takip edilen sigorta primlerini kapsaması bekleniyor.


#Ekonoi
#Vergi
#Borç Yapılandırma
#Hazine ve Maliye Bakanlığı
27 dakika önce
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Kamu alacaklarına yapılandırma imkânı
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