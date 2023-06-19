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Ekonomi

Kamu alacaklarında yapılandırma süresi üç gün uzaltıldı

Kamu alacaklarının yeniden yapılandırılmasına ilişkin düzenlemeden yararlanmak için başvuru süresi 3 gün daha uzatıldı.

08:22 . 19/06/2023 Pazartesi
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Foto/arşiv

Foto/arşiv

Normalde başvurular 30 Haziran’da sona erecekti. Bu tarih resmi tatile rastladığı için başvuruda son gün 3 Temmuz (dahil) olarak belirlendi. Böylece mükellefler, Cumhuriyet tarihinin en kapsamlı borç yapılandırmasına Kurban Bayramı sonrasında da başvurabilecek.


Yapılandırmaya başvuran mükellefler, ilk taksit ve peşin ödemelerini 31 Temmuz’a kadar yapabilecek. Vergi ve prim borçları yapılandırma kapsamında yer alıyor. Adli ve idari para cezaları da yapılandırılabiliyor. Düzenlemeyle borç yapılandırmasında ilk defa 48 ay vade imkanı da sunuluyor.




#Yapılandırma
#Borç yapılandırma
#Kamu alacakları
1 saat önce
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