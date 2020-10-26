Kamu bankaları duyurdu: KOBİ'lere 100 bin liraya kadar destek

KOBİ'lere yönelik 100 bin liraya kadar Mikro İşletmeler Destek Paketi hayata geçti.

Ziraat Bankası, Halkbank ve VakıfBank tarafından yapılan ortak açıklama ile Mikro İşletmeler Destek Paketinin detayları paylaşıldı. Reel sektöre sağladıkları desteği pandemi döneminde de kesintisiz olarak sürdüren kamu bankalarınca, Mikro İşletmeler Destek Paketi uygulamaya alınıyor.

Mikro İşletmeler Destek Paketi ile KOBİ'lerin başta maaş ve kira ödemeleri olmak üzere; temel maliyetlerinin karşılaması böylelikle KOBİ'lerin finansman ihtiyaçlarını giderilmesiyle beraber nakit desteği sağlanarak tedarikçileri ile aralarındaki nakit akışının korunması hedeflendi.

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Kredi Garanti Fonu (KGF) teminatlı olarak, 48 aya kadar vadeyle yıllık yüzde 11,5 faiz oranıyla kullandırılacak krediden, cirosu 3 milyon TL'ye kadar olan firmalar yararlanabilecek.

1 milyon TL'nin altında ciroya ulaşan işletmelere 50 bin TL'ye kadar limit açılan kredide, 1 milyon TL ile 3 milyon TL arasında ciroya ulaşan işletmelerin azami kredi limiti ise 100 bin TL olacak.

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Bu amaçla firmaların kredi limitinin en fazla yüzde 10'u nakit olarak serbest kullanıma bırakılacak, en az yüzde 90'lik kısmı ise işletme giderlerinin finansmanı amacıyla 3. kişilere ve satıcılara havale-EFT ve kurumsal kart üzerinden ödenecek. Bu sayede yeni destek paketi ile işletmelerin maaş ve kira gibi temel giderleri karşılanmış olacak.

Mikro İşletmeler Destek Paketi kapsamında Nakit İşletme Kredisi'nin yanı sıra firmalar, kurumsal kart, doğrudan borçlandırma sistemi (DBS), tedarik zinciri finansmanı mal alımına yönelik teminat mektubu (TZF), güvenceli çek, nakit çekimine kapalı kurumsal kredili mevduat hesabı ürünleri üzerinden Nakit İşletme Kredisi kullanabilecek.

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FOTOĞRAF 15 Kamu bankaları tarafından haziran ayında ikinci el taşıt kredileri için yüzde 0,82 faizle 6 ay ödemesiz azami 150 bin TL limitli kredi kampanyası başlatılmıştı. Krediden faydalanmak isteyen vatandaşlar en fazla yedi yaşında otomobil için kredi çekebiliyorlardı. Taşıtta kredide 6 aylık ödemesiz dönem kalktı faiz oranı 0,82’den 1,17’ye yükseltildi. 60 aya kadar vade imkanı bulunan kredide araç yaşı sınırı 7’den 5’e çekildi. Faiz indiriminin kaldırılmasının ardından taşıtta en düşük faiz İş Bankası'nda yer alıyor. En yüksek faiz oranı ise HSBC'de uygulanıyor. Banka: İş Bankası Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 0.99 Aylık ödeme: 2745 Banka: Alternatifbank Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.03 Aylık ödeme: 2774 Banka: Fibabanka Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.13 Aylık ödeme: 2847 Banka: Yapı Kredi Bankası Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.15 Aylık ödeme: 2862 Banka: Kamu bankaları Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.17 Aylık ödeme: 2877 Banka: Akbank Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.41 Aylık ödeme: 3059 Banka: Akbank Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.41 Aylık ödeme: 3059 Banka: QNB Finansbank Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.45 Aylık ödeme: 3090 Banka: HSBC Kredi tutarı: 100 bin lira Kredi vadesi: 48 ay Kredi faizi: 1.50 Aylık ödeme: 3128 Taşıtta düşük faiz kampanyası sona erdi: İşte banka banka kredi faiz oranları Kamu bankalarının yerli üretim otomobiller için çıkardığı kampanyaya karşı olarak fiyat artıran otomotiv firmaları nedeniyle düşük faizli taşıt kredisi kampanyasını sonlandırmıştı. Bunun ardından faiz artırımları da geldi. Peki taşıt kredisi faiz oranlarında son durum ne? İşte banka banka taşıt kredisi faiz oranları.. BiP'te paylaş

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FOTOĞRAF 15 Kamu bankalarının konut kredisinde düşük faiz kampanyasını sonlandırmasıyla birlikte bankalar konut kredisi faizlerini yükseltmeye başladı. Yapılan güncellemeler ile konut kredisinde en düşük faiz yüzde 0.87 iken en yüksek oran ise yüzde 1.50 olarak uygulanmaya başladı. İşte banka banka konut kredisinde güncel faiz oranları.. Kamu bankaları: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.87 Aylık taksit: 1345 lira İş Bankası: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.87 Aylık taksit: 1345 lira ICBC Bank Turkey: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.92 Aylık taksit: 1379 lira Alternatif Bank: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.95 Aylık taksit: 1400 lira QNB Finansbank: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.99 Aylık taksit: 1427 lira Akbank: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 0.99 Aylık taksit: 1427 lira Yapı Kredi Bankası: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.01 Aylık taksit: 1441 lira Fibabanka: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.05 Aylık taksit: 1469 lira ING Bank: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.09 Aylık taksit: 1497 lira TEB: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.15 Aylık taksit: 1540 lira Garanti Bankası: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.21 Aylık taksit: 1584 lira HSBC: Kredi: 100 bin lira Faiz oranı: 1.50 Aylık taksit: 1801 lira Konutta faiz kampanyası sona erdi: İşte banka banka konutta yeni kredi faiz oranları Kamu bankaları bir sene ertelemeli 0.64 konut kredisi kampanyasını sonlandırmasının ardından bankalar da konut kredi faizlerini güncellemeye başladı. İşte konut kredisinde kamu ve özel bankaların yeni kredi faiz oranları.. BiP'te paylaş

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