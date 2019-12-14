Ekonomi Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu bankaları faizi tek haneye düşürecek

Kamu bankaları faizlerle birlikte düşen kredi maliyetlerini yıllık oranlara yansıtmaya hazırlanıyor. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Allah’ın izniyle 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi. Albayrak, faiz baskısının bertaraf edildiğini söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Kayseri İş Dünyası Buluşması” kapsamında Ticaret Odası’nda iş insanlarıyla bir araya geldi. Ekonomik değerlendirmelerde bulunan Bakan Albayrak, faizlerle ilgili müjde verdi. Albayrak, kamu bankalarının 2020’ye girmeden kredi faiz oranlarını tek haneye indireceğini söyledi.

KAMU BANKALARI İNDİRİM YAPACAK

Albayrak, Merkez Bankasının piyasaların önünü açan faiz indirim kararından sonra güzel bir haberi daha paylaşmak istediğini müjdeleyerek, şunları söyledi: “Malum ekim kararından sonra Malatya’da, kamu bankalarımız ile güzel bir iletişim içerisinde faiz oranlarını yüzde 11 ile 13,5 reytingine göre indirdiğimizle ilgili kararı paylaşmıştık. Yolda gelirken bankalarımızla görüştük. Bana dedikler ki faizler düşüyor, maliyetler düşüyor. Biz diyoruz ki kamu bankaları, kamu bilinci ile hareket ediyorsa o zaman bu iyileşmeleri hemen piyasaya yansıtması lazım. Bir gün bile geciktirmek yok. Nitekim bugün yolda konuştuk ve inşallah kamu bankalarımız hesaplarını, kitaplarını yapıyorlar. Bu manada baktığımızda ne yaparız dedik, inşallah bu 11-13,5 oranını aynı şekilde yüzde 9 ile yüzde 11,5 aralığına düşürerek bunu en kısa sürede reel sektörümüze yansıtmaya başlayacağız. Cumhurbaşkanımız, ‘inşallah önümüzdeki yıl tek haneli faizleri göreceğiz.’ dedi. Allah’ın izniyle 2020’ye girmeden tek haneli faizleri kamu bankalarımız piyasalarımızda başlatıyor. Hayırlı, uğurlu olsun.“

CARİ FAZLA VEREN YAPIYA GEÇİLECEK

Ekonomiye duyulan güvenle iş potansiyelinin arttığına işaret eden Albayrak sözleirne şöyle devam etti: “Çıktığımız yolda en zorlu kısmı geride bıraktığımızı gösteren gelişmelerden birisi de ekonomiye olan güvendeki artıştır. Reel kesim güven endeksi 2019 Kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 9,2 puan artarak 102’ye yükseldi. Bu artış hizmet sektörü güven endeksinde 13,4 puan, perakende ticaret güven endeksinde 13,3 puan, inşaat sektörü güven endeksinde 8,6 puan olarak gerçekleşti. Kazandığımız ivmeyi koruyarak üzerine daha da koyarak Türkiye’nin doğal büyüme potansiyelini yüzde 5 oranında bu yılın son çeyreğinde yakalamış olacağız. Türkiye ekonomisinin yeni hikayesinde büyürken daha fazla cari açık veren değil, ithalata bağımlılığını azaltan, ihracatını güçlendirerek büyüme hedefini gerçekleştiren bir değişim modeline geçiyoruz.”

MOBİLYA SEKTÖRÜ ÜZERİNE ÇALIŞMA

Bakan Albayrak, Türkiye’nin potansiyeline inandıklarını, milletten aldıkları destekle iş dünyasıyla omuz omuza vererek bu süreci başaracaklarını vurguladı. Mobilya sektörünün kendilerinden talepleri olduğunu belirten Albayrak, “Bunları bize ilettiler, not ettik. İnşallah onunla ilgili bir çalışmamız var, çok kısa sürede inşallah güzel haberler vereceğiz. Ben buradan ön sinyalini vereyim” dedi.

SOSYAL KONUTTA KAPASİTE ARTACAK

  • Bakan Albayrak, dengelenme süreci boyunca yaşanan her iyileşmeyi doğrudan, hiç bekletmeden iş dünyasına ve vatandaşlara yansıtmaya devam edeceklerini dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı “100 Bin Sosyal Konut Projesi”ne de değinen Albayrak, bu proje kapsamında aylık 894 liradan başlayan taksitlerle 240 ay vade ile Türkiye tarihinin en ucuz finansal maliyetiyle dar gelirli vatandaşların ev sahibi olabileceğini aktardı. Albayrak, her yıl 100 bin sosyal konutun yapılacağını, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile görüştüklerini, kapasiteye göre sayıyı artırabileceklerini söyledi.

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