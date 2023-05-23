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Ekonomi

Kamu borçlarına yapılandırmada süre uzatılacak

Kamu borçlarına yapılandırma için başvuru tarihi 1 ay daha uzatılacak. Cumhurbaşkanı kararıyla yapılandırma için başvuru süresi bir ay uzatılarak 30 Haziran'a çekilecek. İlk taksit ödeme süresi de bir ay ertelenmiş olacak.

09:51 . 23/05/2023 Salı
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Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilk taksit ödemesi de ertelenmiş olacak.

Cumhurbaşkanlığı kararıyla ilk taksit ödemesi de ertelenmiş olacak.

Yapılandırma yasası 13 Mart tarihinde yürürlüğe girdi. Devlete olan birçok başlıktaki borç yapılandırmaya girdi. Cumhurbaşkanı'na başvuru süresini ve ilk taksit ödeme süresini bir ay uzatma yetkisi veriliyordu.


NTV'nin haberine göre, haziran sonuna kadar yapılandırmada başvuru süresini uzatmak üzere bir çalışma yapılıyor. Böylelikle yapılandırmada başvuru süresi haziran sonuna kadar uzatılacak.


Yapılandırma kapsamında bugüne kadar 3 milyon 279 bin mükellef, 180 milyar TL'lik borç yapılandırdı. Başvurular sonrasında 4 milyon 884 bin adet yapılandırma dosyası oluşturuldu. Bu işlemler sırasında tahsil edilen tutar ise 8 virgül 2 milyar liraya ulaştı.


Peşin veya taksitle ödenebiliyor

Kanun kapsamında yapılandırılan borçlar peşin veya taksitler halinde ödenebiliyor. Peşin ödeme halinde, yapılandırılan borcun gecikme faizi ve cezasının yüzde 90'ına kadar olan kısmı silinebiliyor.


Hangi borçları kapsıyor?

Tüm vergi, prim, trafik, askerlik, nüfus, köprü, otoyol kaçak geçiş cezaları ve daha önce hiç yapılandırma düzenlemesinde yer almayan adli para cezaları, idari para cezaları, öğrenim kredisi borçları, destekleme primi borçları da yapılandırma kapsamında yer alıyor. Belediyelerin emlak vergisi, su borçları da dâhil olmak üzere tüm alacakları, oda ve borsaların, birliklerin aidat borçları da yapılandırılabilecek.




#Yapılandırma
#borç
#kamu borcu
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