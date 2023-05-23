Yarısı Bizden bir milyona koşuyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde İstanbul'daki 1.5 milyon riskli yapının yenilenmesi için hayata geçirilen 'Yarısı Bizden' kampanyasında başvuruda son haftaya girildi. Kampanyaya vatandaşın yoğun ilgisi devam ederken, 800 bini aşan bağımsız bölüm için 185 bin başvuru yapıldı. ‘Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden’ projesiyle İstanbul'da 5 yıl içinde depreme dayanıksız binanın kalmaması hedefleniyor.

Kampanyaya en çok talep; Bahçelievler, Bağcılar, Güngören, Üsküdar ve Avcılar ilçelerinden geldi. Bahçelievler, 80 bin bağımsız birim için 20 bin başvuruyla ilk sırada yer alıyor. Bağcılar 54 bin bağımsız birim için 14 bin 500, Güngören 56 bin 500 bağımsız birim için 14 bin 79, Üsküdar 44 bin 500 bağımsız birim için 12 bin, Avcılar’dan ise 40 bin bağımsız birim için 11 bin başvuru geldi. 29 Mayıs Pazartesi günü başvuruların son bulacağı kampanyada, bağımsız birim için