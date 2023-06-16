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Ekonomi

Kamu işçilerine Kurban Bayramı müjdesi: İkramiyenin yarısı bayram öncesinde hesaplara yatacak

Kurban Bayramı öncesi kamu işçilerine müjdeli haber geldi. Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre, kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.

00:49 . 16/06/2023 Cuma
Yeni Şafak
Kamu işçilerinin 2023 yılında alacakları ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan önce hesaba yatırılacak.

Kamu işçilerinin 2023 yılında alacakları ikramiyenin ilk yarısı Kurban Bayramı'ndan önce hesaba yatırılacak.

Kamuda çalışan işçilerine Kurban Bayramı müjdesi. Kamuda çalışanlara yönelik 2023 yılında verilecek olan ikramiyenin yarısı Kurban Bayramı öncesinde hesaplara yatırılacak.

Kamuda çalışan işçilere ikramiye ödemesine ilişkin karar Cumhurbaşkanı kararı Resmi Gazete'de yayımlandı. Kamu işçilerine bu yıl verilmesi gereken ikramiyenin ilk yarısı 23 Haziran'da ödenecek. İkinci yarısı ise 18 Aralık tarihinde ödenecek.



#Resmi Gazete
#Bayram İkramiyesi
#Kamu İşçileri
#Kurban Bayramı
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