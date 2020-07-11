Kamu işçilerinin ikramiye ödemesinde tarihler belli oldu: İlk ikramiyeler 27 Temmuz'da yatacak

Hayat

Ayasofya'nın ibadete açılmasından Arap gazeteciler memnun: Tarihi bir adım

Ayasofya'nın ibadete açılması sadece Türkiye'de değil tüm dünyada son dakika bilgisi olarak geçti. Bu durumdan rahatsız olan batı medyasının aksine Arap gazeteci ve aktivistler, Ayasofya'nın ibadete açılmasını memnuniyetle karşılamakla beraber kararın tarihi bir adım olduğunu belirtti.