Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi Kamu işçilerinin ikramiye ödemesinde tarihler belli oldu İlk ikramiyeler 27 Temmuzda yatacak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Son dakika haberleri: Kamu işçilerinin ikramiye ödeme tarihleri belli oldu - İkramiyelerin ödeme tarihleri açıklandı

Kamu işçilerinin ikramiye ödemesinde tarihler belli oldu: İlk ikramiyeler 27 Temmuz'da yatacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan Resmi Gazete'de yer alan karara göre kamuda çalışan işçilerin ikramiye ödemelerinin ilk taksiti 27 Temmuz'da ikinci taksiti de 14 Aralık'ta hesaplara yatırılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Arşiv
Arşiv

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararına göre ikramiye ödemesinin ilk taksiti 27 Temmuz'da yapılacak. İkramiyenin ikinci taksiti ise 14 Aralık'ta ödenecek.

İLK ÖDEME 27 TEMMUZ'DA

Kamuda çalışan işçilerin ilave tediye (ikramiye) ödemelerinin 2020 takvimi belli oldu. Cumhurbaşkanlığı kararına göre ikramiyelerin ilk taksiti 27 Temmuz'da, ikinci taksiti 14 Aralık'ta ödenecek.

Resmi Gazete'de yayımlanan Cmhurbaşkanlığı kararı;

  • "4/7/1956 tarihli ve 6772 sayılı Kanun kapsamına giren kurumlarda çalışan işçilere anılan kanunun 3'üncü maddesine göre 2020 yılında verilecek ilave tediyenin birinci yarısının 27/7/2020, diğer yarısının 14/12/2020 tarihinde ödenmesine; 6772 sayılı Kanunun 3'üncü ve 4'üncü maddeleri gereğince karar verilmiştir."

Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu
EKONOMİ
Türkiye'de işsizlik oranı 0,2 puan azalışla yüzde 12,8 oldu

Sıfıra yakın israfla büyüyor: AR-GE yatırımı arttı
EKONOMİ
Sıfıra yakın israfla büyüyor: AR-GE yatırımı arttı

BDDK'dan vatandaşa kredi kart kolaylığı: 1300 liralık limit 2 bin liraya yükseltildi
EKONOMİ
BDDK'dan vatandaşa kredi kart kolaylığı: 1300 liralık limit 2 bin liraya yükseltildi

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı temmuzda itibariyle yolcu sayılarında ciddi artış gözlemdi
EKONOMİ
İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı temmuzda itibariyle yolcu sayılarında ciddi artış gözlemdi

Yüzde 230 arttı: İşte Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkeler
EKONOMİ
Yüzde 230 arttı: İşte Türkiye'den en fazla ihracat yapılan ülkeler

Abone Ol Google News
Yunan başbakandan hadsiz sözler

Yunan başbakandan hadsiz sözler

​Türkiye'nin Ayasofya kararı, AB'yle ilişkilerini de etkileyecek.
Üç vardiyalı eğitim modeli

Üç vardiyalı eğitim modeli

​Bilim Kurulu Üyesi Yamanel, okulların düzeni ile ilgili konuştu.
6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü

6 yaşındaki çocuk vahşice öldürüldü
Bakan Koca uyardı

Bakan Koca uyardı

Bugün en az 1000 kişi koronavirüse yakalanacak.
İkramiye tarihleri belli oldu

İkramiye tarihleri belli oldu

İki taksit halinde ödenecek ikramiyeler o tarihte hesapta olacak.
​Tüm Türkiye<br>şükür duasında

​Tüm Türkiye
şükür duasında

Vatandaş sabah namazında camilere gitti.
Türkiye'de güvende hissediyoruz

Türkiye'de güvende hissediyoruz

​Hollandalı turistler Türkiye tatilinden vazgeçmiyor...
Ayasofya'nın dirilişi

Ayasofya'nın dirilişi

​Seksen altı yıllık sürgün bitti.
567 yıllık bir hak

567 yıllık bir hak

​Müslümanların fetret devrinden çıkışının ayak sesleri...
Sel ve <br>fırtınaya dikkat

Sel ve
fırtınaya dikkat

​Meteoroloji'den 5 bölge için şiddetli yağış uyarısı.
İslam <br>düşmanları yasta

İslam
düşmanları yasta

Ayasofya kararına Arap gazeteciler ne dedi?
Fenerbahçe'ye geliyor

Fenerbahçe'ye geliyor

​Yıldız futbolcuyla imza aşamasına gelindi.
İhtişamlı Ayasofya

İhtişamlı Ayasofya

​İşte Ayasofya Camii'nden birbirinden güzel kareler...
1994'te vaat etmiş

1994'te vaat etmiş

​Erdoğan'ın 26 yıl önce verdiği röportaj ortaya çıktı
Bin cenaze<br>hala kayıp

Bin cenaze
hala kayıp

​Srebrenitsa soykırımının üzerinden 25 yıl geçti.
Meclisten geçti

Meclisten geçti

​Çoklu baro kanun teklifi yasalaştı.
Yirmi iki yıl<br>sonra dönüyor

Yirmi iki yıl
sonra dönüyor

​28 Şubat maduru Aydın Koral'ın sürgünü bitiyor.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.