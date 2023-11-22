İnternetten satılan ürünlerin denetiminde yeni dönem: Müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek

Kamu kuruluşları internetten müşteri gibi ürün sipariş edip denetleyecek
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerin denetimine ilişkin değerlendirmede bulundu.
Yaygınlaşan elektronik ticaretin, ürün güvenliği açısından çeşitli risk unsurları da içerdiğine işaret eden Bolat, bu sebeple fiziki piyasalarda olduğu kadar elektronik piyasalarda da ürün güvenliğine yönelik kuralların uygulanmasını sağlamanın ve bunlara uygunluğu denetlemenin giderek önemli hale geldiğini söyledi.
"Uygulama tüm ürünleri kapsayacak"
"Yönetmelik taslağına göre, denetim yapan kuruluşlar, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünlerden 'gizli satın alma' yoluyla numune elde ederek, test veya muayene yapabilecek, iktisadi işletmecilerden gerekli gördüğü bilgi, belge ve kayıtları isteyebilecek. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesiyle farklı idarelerin uygulamalarında yeknesaklık sağlanacak, uygulamalar iyileştirilerek e-ticarete konu ürünlerin daha etkin denetimi sağlanacak."
"e-Ticarette Ürün Güvenliği Projesi de kısa sürede hayata geçecek"
"Ürün güvenliği temas noktası belirlenecek"
Bolat, uygulama kapsamında satıcıların ve aracı hizmet sağlayıcıların yükümlülüklerine ilişkin de bilgi vererek, şunları kaydetti:
"Öncelikle şunu belirtmek isterim, imalatçı, yetkili temsilci, ithalatçı, dağıtıcı veya ilgili teknik düzenleme kapsamında ürünlerin imalatına, piyasada bulundurulmasına veya hizmete sunulmasına ilişkin sorumluluğu olan diğer gerçek veya tüzel kişilerin kanun kapsamındaki yükümlülükleri, uzaktan iletişim araçları yoluyla piyasaya arz edilen ürünler için de geçerli olacak. Tüm bu iktisadi işletmecilerin, piyasaya güvenli ve mevzuata uygun ürün arz etme, ürünlerin taşıyabileceği risklere karşı önlemler alma ve gerektiğinde yetkili kuruluşlarla işbirliği yapma yükümlülükleri bulunuyor. Bunlara ilaveten, aracı hizmet sağlayıcılarının da güvenli ve uygun ürün satışına aracılık etme, ürünün izlenebilirliğini kolaylaştırmak üzere tedarik zincirinde yer alan bir önceki ve varsa bir sonraki iktisadi işletmeciye ait bilgileri en az 10 yıl boyunca muhafaza etme ve söz konusu bilgileri gerektiğinde yetkili kuruluşlarla paylaşma gibi yükümlülükleri bulunuyor. Ayrıca, aracı hizmet sağlayıcılarının, riskli bulunan ürüne ilişkin içeriğin kaldırılması veya buna erişimin engellenmesi konusunda denetim yapan kuruluşlarla işbirliğine gitmesi gerekiyor. Yönetmelik taslağıyla aynı zamanda aracı hizmet sağlayıcıların, Bakanlığımız ve yetkili kuruluşlardan gelen talepleri karşılamak üzere 'ürün güvenliği temas noktası' belirlemesi ve bu birimleri Bakanlığımıza ve yetkili kuruluşlara bildirmeleri hüküm altına alınacak."
"Etkili yaptırımlar uygulanacak"
Ürün güvenliğinde en önemli görevin düştüğü imalatçılar ve ithalatçıların bu konuda da çok hassas olacaklarına inandığını vurgulayan Bolat, "Çünkü bu, vatandaşımızın can ve mal güvenliğinden ülkemiz kaynaklarının etkin kullanımına, ihracatımızın artırılmasından ithalatımızın disipline edilmesine ve kurallara uyan firmalarımızın haksız rekabetle karşılaşmamalarına kadar büyük önem arz etmektedir." diye konuştu.
Yükümlülüklerini yerine getirmeyen taraflara, gereken müeyyideler ve idari yaptırımların uygulanacağını belirten Bolat, "Bunlar, ürünün tanıtım ve satışının internet veya medya hizmet sağlayıcı kuruluş üzerinden yapılması halinde söz konusu içeriğe erişimin engellenmesi, ürünün tanıtım ve satışının durdurulması, idari para cezalarının yanı sıra ürünleri piyasadan çekme ve geri çağırma gibi etkili yaptırımlardır." değerlendirmesinde bulundu.