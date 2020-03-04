Ekonomi Kamu yararı değil kamu zararı Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kamu yararı değil kamu zararı: Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor

Kamu yararı değil kamu zararı: Belediyeler hem firmaları hem devleti böyle batırıyor

Kamu adına iş ve hizmet veren firmalar belediyelerin keyfi tutum ve mevzuat oyunları yüzünden zorda. Kendilerine yakın olan firmaları bekletmeden ödemelerini yapan belediyeler, bazı firmalara ise hak ettiği halde aylarca ödeme yapmıyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Belediyeler adına kamu yararına hizmet veren firmalara ödemeler adaletsiz biçimde yapılıyor.
Belediyeler adına kamu yararına hizmet veren firmalara ödemeler adaletsiz biçimde yapılıyor.

Ekonomik olarak darboğaza giren firmalara zulüm bitmiyor. Firmaların alacaklarını tahsil etmesinin önüne geçmek için belediyenin parası haciz işlemi uygulanamayan ‘kamu yararına hesaplarda’ tutuluyor. Bu yüzden hem binlerce insana işveren firmalar batırılıyor, hem de ödemeler zamanında yapılmadığı için devlet yüklü bir faiz faturası çıkarılıyor.

ÖDEME ADALETSİZLİĞİ

Belediyeler adına kamu yararına hizmet veren firmalara ödemeleri ise adaletsiz biçimde yapıyor. Çöp toplama, araç kiralama gibi çeşitli hizmetler veren firmalar, işin yapılma önceliğine göre ödeme alamıyor. Belediye başkan ve yardımcılarının kendilerine yakın iş adamlarına bekletmeden ödeme yapması, aylar öncesinden işi bitiren firmalara ödeme yapmaması firmaları zarara uğratıyor. Ödeme talebi olmayan firmalara ödeme yapılıp, haciz talebinde bulunan ve faiz işleten firmalara ödeme yapmayan belediyeler hem adaletsizliğe yol açıyor, hem de binlerce insana ekmek kapısı olan firmaları ekonomik darboğaza sürüklüyor.

KAMU HESABI KALKANI

Ödeme adaletsizliği ile firmaları iflasa sürükleyen belediyeler, firmaların olası haciz başlatma girişmişlerine karşı ise kamu yararına açılan banka hesapları ile engel oluyor. Firmalar, belediye adına kamu yararına açılan banka hesaplarına mevzuat nedeniyle haciz de koyduramıyor. Bu nedenle belediyenin ödemesi gereken bedelin üzerine ciddi miktarda sürekli faiz yükü biniyor. Bu yolla kamu adına hizmet veren firmalar büyük zarar uğratılırken, belediyelerin bütçesi de milyonlarca liralık faiz yüküyle karşı karşıya kalıyor. İcra Daireleri de bu oyuna dahil oluyor. Daireler, bu hesapların kamu yararına açılıp açılmadığın bakmadan haciz taleplerini reddediyor.

GÖREVİ KÖTÜYE KULLANIYORLAR

Halkın oyları ile seçilen belediye başkanlarının bu keyfi tutumu milyonlarca liralık zarara neden oluyor. Belediye başkanları, başkan yardımcıları ve banka yetkilileri adeta organize suç örgütü gibi çalışarak firmaların belini büküyor. Bu konudaki şikâyetlerin İçişleri Bakanlığı, Savcılıklar ve Sayıştay’a iletildiği ve bazı belediyeler ve banka yetkilileri hakkında görevi kötüye kullanmak suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı öğrenildi.
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