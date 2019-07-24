Kamuda zam pazarlığı başlıyor

Türkiye Kamu-Sen ise, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti.

Ağustos ayında hükümetle masaya oturacak işçi ve memur kesimi temsilcilerinin 2019-2020 dönemi için talepleri netleşmeye başladı. Kamudaki yaklaşık 200 bin işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmeler hakkında konuşan Türk-İş Genel Başkan Ergün Atalay, 2019-2020 dönemi için seyyanen brüt 300 lira zam, ilk altı ay yüzde 15, ikinci, üçüncü ve dördüncü altı aylarda enflasyon artı 3 puan refah payını içeren taleplerinde ısrarcı olduklarını bildirdi.

TÜRK-İŞ: RESMİ TEKLİFİ YETERLİ BULMUYORUZ

2019 Dönemi Kamu Kesimi Toplu İş Sözleşmesi’ne dair görüşmelerin 19 Haziran’da başladığını belirten Atalay, “Bu görüşmede hükümete zam taleplerimizi sunduk. Buna karşın hükümet 9 Temmuz’da kendi teklifini bize iletti. Maalesef bu teklif bizim taleplerimizin çok gerisinde kaldı ve bizde büyük bir hayal kırıklığı yarattı. O gün, ‘bu rakamın müzakere edecek, konuşacak bir tarafı yok’ demiştik, bugün de aynı yerdeyiz. Hükümetin yüzde 5+4’lük resmi zam teklifini ve basında yer alan diğer bazı oranları konuşmaya değer bulmuyoruz” ifadesini kullandı.

KAMU-SEN İLK YIL İÇİN 10+10 İSTEDİ

Türkiye Kamu-Sen ise, 2020-2021 Toplu Sözleşmesi’nde taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payı talep etti. Genel Başkan Önder Kahveci , Konfederasyon Genel Merkezinde düzenlediği basın toplantısında 5. Dönem Toplu Sözleşmesi’ne ilişkin taleplerini açıkladı. Kahveci açıklamasında, “Mali taleplerimizin karşılanması durumunda, bugün 3 bin 18 lira düzeyinde olan 15’in 1’indeki en düşük dereceli memur maaşı 2020 sonunda 4 bin 509 liraya, 2021 sonunda 5 bin 417 liraya, 4 bin 14 lira düzeyinde olan ortalama memur maaşı ise 2020 sonunda 5 bin 750 liraya, 2021 sonunda da 6 bin 908 liraya çıkacaktır” değerlendirmesini yaptı.

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GELİR VERGİSİ TARİFESİ YENİDEN ELE ALINSIN

“Memur maaşını oluşturan bütün kalemler ile ek ödeme, döner sermaye, ek ders, fazla mesai, ikramiye gibi tüm ödemelerin emekli keseneğine dahil edilerek, emekli olacak memurların yaşadığı mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.” diyen Kahveci, diğer taleplerini şöyle sıraladı: “Ortalama memur maaşının yıllık toplam tutarı dikkate alınarak gelir vergisi tarifesine yeni düzenleme getirilsin. Kamu görevlilerinin yaşadığı vergi adaletsizliği son bulsun. Tüm kamu görevlilerine de ‘Bayram ikramiyesi’ ödensin. Geçtiğimiz yıl verilen sözlere uygun olarak bütün kamu görevlilerini kapsayacak ve tüm beklentileri karşılayacak bir ek gösterge düzenlemesine ihtiyaç vardır, bu konudaki adaletsizlikler giderilsin. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personele de ek gösterge verilsin.” Memur-Sen’in Ankara’da yapılan İl Temsilcileri Toplantısı Sonuç Bildirgesi’nde, ise, “Kamu işvereni/hükümet, bütçe disiplini, bütçe kısıtları gibi bahanelere tevessül etmeden masaya oturmalıdır” ifadeleri kullanıldı.

Memur emeklisinin maaş farkı 25 Temmuz’da

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, memur emeklilerinin maaş farklarının 25 Temmuz Perşembe günü ödeneceğini belirtti. Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Emekli Sandığı kapsamında emekli, malul, vazife malulü, dul veya yetim aylığı alan 2,3 milyon kişiye toplamda yaklaşık 500 milyon lira tutarında maaş farkı yatırılacağını kaydetti. Maaş farklarının banka ve PTT şubeleri aracılığıyla 25 Temmuz’da ödeneceğini aktaran Selçuk, “SSK kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları 26 Temmuz’a kadar, Bağ-Kur kapsamında gelir ve aylık almakta olanların aylıkları da ödeme günleri olan 25 ila 28 Temmuz’da zamlı ödenecek” bilgisini verdi.

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