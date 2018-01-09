Kamyon ve otobüsler için önemli karar

​Kamyon ve otobüsler milli güvenlik için çağrılabilecek

Kara yolu taşımacılığı yönetmeliğinde yapılan değişiklikle özellikle milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren konularda bu tip araçlar ‘kamu hizmeti’ için çağrılabilecek.

BAKANLIK KAMU HİZMETİ SÖZLEŞMESİ YAPABİLECEK

Türkiye Gazetesi'nin haberine göre; Ulaştırma Bakanlığı, güzergah belirlemek suretiyle yetki belgesi olan araç sahipleriyle ‘kamu hizmeti yükümlülüğü sözleşmesi’ yapabilecek.

YENİLERİ EKLENDİ

Eski yönetmelikte göç, afet ve acil durumlar ile toplumsal ihtiyaçların karşılanması gibi hallerde uygulanan konulara yenileri eklendi.

Yeni uygulamada ‘milli güvenliği ve kamu düzenini ilgilendiren hususlar’ vurgusu yapılırken NATO harekatları ve tatbikatlarında da aynı uygulama yapılabilecek. Söz konusu değişiklik, uzun bir süredir ilgili STK’ların görüşünde olan taslak yönetmelikte de yer almamıştı.

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