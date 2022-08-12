Kanada’dan geldi dar gelirliye ev yapacak

Kanada’da ağırlıklı olarak inşaat sektöründe çalışmalar yapan Van Horne Construction şirketinin Yönetim Kurulu Başkanı Fesih Zeki Mert, sektörel olarak Türkiye’nin Kanada’ya göre daha avantajlı olduğunu vurguladı. Mert, hem ekonomisi hem de genç nüfusu ile Türkiye’nin büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydetti.

Fesih Zeki Mert

FAİZSİZ SİSTEM

İstanbul ve Bingöl’de yaptıkları yatırımlarla 500 kişiye istihdam olanağı sağladıklarını belirten Mert, “Mevcut istihdamı 2-3 kat artırmayı planlıyoruz’’ dedi. Faizsiz bir sistem kurup konut satmaya hazırlanan Fesih Zeki Mert şunları söyledi: “Tüm yatırımlarda insan odaklı projeler üretiyoruz. Kısa sürede bir proje başlatacağız. TOKİ mantığıyla projeler üretip uygun ödeme koşullarıyla gençlerimizi ve dar gelirli ailelerimizi teknolojiyle donatılmış akıllı ev sistemleriyle buluşturacağız. Proje kapsamında ön ödemeden sonra kalan kısmı ile ilgili vade farkı olmaksızın faizsiz bir şekilde taksitlendirme modeli olacak ve kişilerin gelirlerine göre 5 ya da 10 yıl vadeli ödeme planları oluşturulacak. Türkiye, gerek jeopolitik konumu gerekse genç nüfusu bakımından potansiyel bir yatırım ülkesidir.”