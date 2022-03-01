Ekonomi Kanadadan Rusyaya yönelik yeni adım Ham petrol ithalatını yasaklayacak
DÜNYA EKONOMİSİ

Kanada'dan Rusya'ya yönelik yeni adım: Ham petrol ithalatını yasaklayacak

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, Rusya'dan ham petrol ithalatını yasaklamayı planladıklarını bildirdi. Kanada'nın resmi istatistik kurumu verilerine göre, Kanada 2021 yılında yaklaşık 228 milyon dolar değerinde Rusya'dan enerji ürünü ithal etti.

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Haber Merkezi AA
Kanadadan Rusyaya yönelik yeni adım: Ham petrol ithalatını yasaklayacak
Foto/arşiv

Kanada Başbakanı Justin Trudeau, düzenlediği basın toplantısında, Kanada'nın, Ukrayna'nın Rus ordusuna karşı "kahramanca savunmasına" destek vermeye devam edeceğini söyledi.

Petrol endüstrisinin Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve oligarklarına büyük fayda sağlayan bir endüstri olduğunu belirten Trudeau, "Rusya'dan tüm ham petrol ithalatını yasaklama niyetimizi duyuruyoruz." dedi.

Trudeau, Kanada'nın son yıllarda Rusya'dan çok az miktarda ham petrol ithal ettiğini ancak bu önlemin "güçlü bir mesaj" niteliği taşıdığını dile getirdi.

Kanada'nın Ukrayna'ya tanksavar silah sistemleri sağlama planını da duyuran Trudeau, NATO çabalarının bir parçası olarak Kanada Silahlı Kuvvetlerinin malzeme ve yardım taşımak için havadan ikmal desteği sağlayacağını ifade etti.

  • Kanada'nın resmi istatistik kurumu verilerine göre, Kanada 2021 yılında yaklaşık 228 milyon dolar değerinde Rusya'dan enerji ürünü ithal etti.

Kanada Doğal Kaynaklar Bakanı Jonathan Wilkinson ise Kanada'nın 2019'dan bu yana Rusya'dan herhangi bir ham petrol ithalatı yapmadığını bildirdi.

100 Ukraynalı Yunanistan'a ulaştı: Bir daha görüşebilecek miyiz diye hep ağladım
FOTOĞRAF 27
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Ukrayna’daki savaş nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 100 Ukraynalı, Yunanistan’ın başkenti Atina’ya ulaştı.
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Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından kara yolu ile Atina’ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan’da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.
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Çoğunlukla kadın ve çocuklardan oluşan kafilede, yanlarında evcil hayvanlarını getirenlerin de olduğu görüldü.
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Kafilede kızı ve torunlarıyla yer aldığını ifade eden Maria ismindeki kişi, AA muhabirine, \"Savaşın başladığı ilk günden itibaren neredeyse hiç uyumadım. Hep oradaki akrabalarımı düşündüm. Onlar için hep ağladım. 'Bir daha görüşebilecek miyiz' diye düşündüm\" dedi.
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Kafilede yer alan Yelizaveta isimli kişi de \"Biz geldik fakat orada kalan arkadaşlarım ve akrabalarım var. Aklım onlarda kaldı.\" diye konuştu.
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En kısa zamanda Kiev'de yaşayan sevdiklerinin de Yunanistan'a veya başka bir güvenli ülkeye gitmesi dileğinde bulunan Yelizaveta,\"Bu savaşın sonlandırılması için tüm dünya elinden geleni yapmalı.\" dedi.
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Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
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Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
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Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
Title
Ukraynalı mülteciler Yunanistan'a ulaştı
100 Ukraynalı Yunanistan'a ulaştı: Bir daha görüşebilecek miyiz diye hep ağladım
Ukrayna'daki savaş nedeniyle evlerini terk eden yaklaşık 100 Ukraynalı, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya ulaştı. Yaklaşık 30 saatlik bir yolculuğun ardından kara yolu ile Atina'ya gelen Ukraynalıları, Yunanistan'da yaşayan akraba ve yakınları karşıladı.

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