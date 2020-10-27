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Ekonomi Kanadanın ambargo kararı sonrası Bayraktardan müthiş SİHA mesajı Şimdi son 7 kaldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanada'nın ambargo kararı sonrası Bayraktar'dan müthiş SİHA mesajı: Şimdi son 7 kaldı

Baykar tarafından üretilen TB2 Bayraktar SİHA'larının Azerbaycan tarafından Karabağ'daki işgalci Ermeni güçlerine karşı kullanılmasının ardından motor ve kamera sistemleri için Kanadalı şirketten ambargo gelmişti. Bu ambargo sonrasında Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan Kanada'ya cevap geldi. Baykar Genel Müdürü Haluk Bayraktar, "Bugün %93 yerlilik ve hiçbir kritik parçada bağımlı olmaksızın dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz. Şimdi hedef kalan %7..." dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Türkiye'nin SİHA'ları yüzde 93 yerlilik oranına sahip.
Türkiye'nin SİHA'ları yüzde 93 yerlilik oranına sahip.

Kanada merkezli Bombardier Recreational Products şirketi, Dağlık Karabağ'da Türk yapımı insansız hava araçlarında kendi motorlarının kullanıldığı iddialarının ardından "Motorları amaçları dışında kullanan ülkelere sevkiyatı askıya aldık" açıklaması yapmıştı.

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Kanada'nın ambargo kararına TELE1'den skandal ifadeler: 'Damadın İHA’ları yerli, milli biraz da Kanadalıymış'

BAYRAKTAR'DAN NET MESAJ

Kanadalı şirketin bu açıklamasının ardından, Türkiye'de İHA ve SİHA yapımındaki öncü rolüyle bilinen Baykar'ın Genel Müdürü Haluk Bayraktar'dan açıklama geldi.

Bayraktar sosyal medyadan paylaştığı mesajında Kanada'ya da cevap olacak şekilde şu ifadeleri kullandı:

"Sadece 10 yıl önce ABD Senatosu Predator SİHA'yı parasıyla bile vermedi.

Bugün %93 yerlilik ve HİÇBİR KRİTİK PARÇADA BAĞIMLI OLMAKSIZIN dünyaya ihraç ettiğimiz en ileri teknoloji SİHA'lara sahibiz.

Şimdi hedef kalan %7...

Durmak yok!"

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