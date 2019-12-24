Ekonomi Kanal İstanbulun ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek

Kanal İstanbul'un ÇED raporu için son söz 15 gün sonra söylenecek

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İnceleme ve Değerlendirme Komisyonunca kabul edilen Kanal İstanbul Projesi'nin Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) Raporu için 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvuruldu. Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde 10 gün boyunca vatandaşın da görüş belirtebileceği ÇED Raporu ile ilgili tüm itirazlar ve öneriler değerlendirilecek. Rapor, ilan süresi sonunda 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.

Haber Merkezi AA
Kanal İstanbul ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde 'bakan onayı'na sunulacak.
Kanal İstanbul ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde 'bakan onayı'na sunulacak.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinden alınan bilgiye göre, 10 gün boyunca Bakanlıkta ve İstanbul Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünde vatandaşların Kanal İstanbul ÇED Raporu'na yönelik olumlu ya da olumsuz görüşleri toplanarak değerlendirmeye alınacak.

ÇED Raporu, 10 günlük süre sonunda toplanan görüşlerle beraber, 5 iş günü içerisinde "bakan onayı"na sunulacak.

Kanal İstanbul Projesinin Çevresel Etki Değerlendirme Raporu 55 kurum ve kuruluşun görüşüne başvurularak hazırlandı.

Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti, halkın görüşüne açıldı
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Kanal İstanbul için ÇED raporu komisyondan geçti, halkın görüşüne açıldı

Rapor hazırlanırken güzergah, çevresel duruma yönelik ölçüm ve analiz, flora-fauna, sosyal etki ve kültürel miras etki değerlendirme çalışmalarının sonuçları ele alındı.

  • Bu kapsamda Kanal İstanbul Projesi için seçilen güzergahın detaylı saha etütleri yapıldı. Deniz araştırmaları bölümünde akıntı, sıcaklık, tuzluluk, kirlilik ve bulanıklık, karasal araştırmalar sırasında ise jeolojik, jeoteknik, jeofizik ve hidrojeolojik değerler incelendi. Dalga ve tsunami modellemesi yapıldı, deprem riskleri irdelendi.

Kanala ve diğer işletmelere ilişkin riskler ile hem karasal hem de deniz ve tatlı sularda çevreye yönelik olumlu ya da olumsuz etkiler ele alındı.

Projede kanal genişliği, çevre etkileri değerlendirilerek belirlenirken, işletme senaryoları oluşturuldu ve risk analizi yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na 'Kanal İstanbul' tepkisi: Sen otur işine bak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan '100 bin Sosyal Konut Tanıtım Toplantısı'nda Kanal İstanbul'a karşı olduğunu söyleyen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında konuştu. En kısa zamanda ihalesini yaparak Kanal İstanbul'a başlayacaklarını söyleyen Erdoğan, 'Çıkmış belediye başkanları diyor ki, Kanal İstanbul buraya uymaz. Sen otur işine bak. Nasıl uyduğunu göreceksin, bütün bunların çalışmalarını gayet iyi yaptık.' diye konuştu.


Kanal güzergahına ayrıntılı inceleme

Ulaşım yollarının rezerv yapı alanını, kanal güzergahı ile diğer entegre ve yardımcı tesisleri içeren Marmara Limanı, Küçükçekmece Yat Limanı, Karadeniz Limanı, Karadeniz Dolgu Alanı ve Lojistik Merkezi de ÇED incelemesine dahil edildi.

Ayrıca, incelemeler doğrultusunda projenin, insani faaliyetlerle birlikte çevre üzerinde daha sonra yol açabileceği muhtemel değişiklikler de göz önünde bulundurularak Sazlıdere Barajı, İSKİ isale hatları, BOTAŞ hatları, otoyollar, kara ve demiryolları ile haberleşme ve nakil ağları da değerlendirmeye alındı.

Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
FOTOĞRAF 25
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan'ın Kanal İstanbul projesini detaylarını açıklamasının ardından gözler asrın projesine çevrildi.
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Görüntülerde Küçükçekmece'den başlayan çalışmalar ve güzergahın büyük bölümü görülüyor. Çalışmaların da başladığı görülen asrın projesinin sondaj çalışmaları da gözle görülüyor.
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Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Kanal İstanbul Projesi'ne ilişkin çalışmaların bundan sonra Küçükçekmece-Sazlıdere-Durusu koridor güzergahında devam ettirileceğini belirterek, Yap-işlet-devret modeli, kamu-özel iş birliğinin diğer alternatifleri dahil olmak üzere karma bir modelle ihale süreçlerini bitirip, bu sene içinde kazma vurmayı hedefliyoruz. dedi.
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Arslan, Kanal İstanbul Projesi'nin güzergahının açıklandığı Bakanlıktaki basın toplantısında, deprem risklerinin değerlendirmesi kapsamında, 72 yıl, 475 yıl ve 2 bin 475 yıllık ortalama yinelenme süreleri dikkate alınarak tüm çalışmaların yapıldığını söyledi.
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Projede tsunamiyle ilgili parametrelerin de tespit edildiğine işaret eden Arslan, bu kapsamda detaylı çalışmalar yapıldığını ve ön raporda olumsuz bir etkinin olmayacağının belirlendiğini bildirdi.
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Arslan, proje alanında yaklaşık 25 yıllık rüzgar verileri kullanılarak modelleme çalışmalarının yapıldığına dikkati çekerek, Proje alanıyla ilgili Karadeniz ve Marmara Denizi girişlerindeki rüzgar ve derin deniz dalgaları incelendi. dedi.
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İfadelerine, Kanal içerisinde gemi geçişlerinden oluşacak dalgaların kanal yan yüzeylerine etkisi en olumsuz senaryolara göre değerlendirilmiş olup, detaylı çalışmalar da devam etmektedir. cümlelerini ekledi.
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İlk aşamadaki 10 bin metreye ilave 7 bin metre sondaj çalışması yapıldığına, böylece toplamda 17 bin metrelik sondajın 2017 sonu itibarıyla tamamlandığına işaret eden Arslan, kanal kazısından çıkacakların ihtiyaçlar çerçevesinde dolgu malzemesi olarak kullanılabileceğini ifade etti.
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Küçükçekmece Gölü'nün tatlı su kaynağı olarak kullanılmadığını söyleyen Arslan, Küçükçekmece Gölü'nden girerek Karadeniz'e kadar çıkacak. Bir anlamda gölü, Karadenizle Marmara'ya bağlamış olacağız. dedi.
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Proje nedeniyle Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nde değişikliğe gidilip gidilmeyeceğine ilişkin soru üzerine Arslan, Montrö Boğazlar Sözleşmesi'nin elbetteki hükümleri var. Boğazın nasıl kullanılacağına ilişkin kurallar belli. Boğazın tabi olduğu rejim farklı, ülkemizin yapacağı, iki denizin birbirine bağlanacağı alternatif su yolunun rejimi farklı. Elbetteki onu da dikkate alarak işletme süreci olacak. Montrö'yü ayrı tutmak, bununla karıştırmamak lazım. şeklinde konuştu.
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Title
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Kanal İstanbul Güzergahı havadan görüntülendi
Kanal İstanbul projesinin detaylarının açıklanmasının ardından asrın projesinin geçeceği güzergah havadan İhlas Haber Ajansı tarafından havadan görüntülendi.


Proje kaynaklı trafik yükü masaya yatırıldı

Rapor hazırlanırken, Kanal İstanbul Projesi kapsamında çevresel risk olarak görülen unsurlar ile bunlar için etki azaltıcı önlemler de belirlendi.

Kanal İstanbul'un yapımı sırasında denizde yapılacak dip taraması ile buradan çıkacak malzemenin yönetimi, deniz dolgusu, projenin askeri alan ve bölgeler, ulaşım alt yapısı, enerji nakil, doğal gaz boru ve telekomünikasyon hatları ile doğal sit ve arkeolojik sit alanlarıyla kesişme noktaları ayrıntılı şekilde ele alındı.

Projeden kaynaklı trafik yükünün etkisi de rapor oluşturulurken değerlendirilen başlıklar arasında yer aldı.

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